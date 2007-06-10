روسیه در دوراهی تعیین نرخ معامله ؛ اروپای شرقی یا همسایه جنوبی ؟ / تحلیل مهر از موضع روسیه در طرح سپر موشکی آمریکا /

به گزارش خبرگزاری مهر، روسیه ازابتدا با طرح سپرموشکی مخالف بود وآن را دخالت غرب درحیطه اقتدار خود می پنداشت، اما مهمترین و شاید به نوعی عجیب ترین موضع روسیه در مورد طرح سپر موشکی در هفته اخیر و در نشست گروه هشت در آلمان مطرح شد. پوتین رئیس جمهور روسیه در هایلیگن دام به بوش پیشنهاد کرد به جای لهستان و جمهوری چک، سامانه ضد موشکی آمریکا برای مقابله با تهدیدات ایرانرا در پایگاه "قبله" در جمهوری آذربایجان و شمال ایران مستقر کند!

این موضع گیری روسیه را نمی توان صرفا در چارچوب مخالفت سنتی روسها با گسترش ناتو و نفوذ غرب در اروپای شرقی تحلیل و توصیف کرد ، بلکه می بایست این موضع گیری عجیب را در معادله هسته ای کشورمان- به عنوان یک موضوع منطقه ای - بین المللی - نیز رصد و بررسی نمود.

سیر تحولات در پرونده هسته ای ایران را می توان در سه " سطح- بعد " ارزیابی و طبقه بندی کرد :

1- فنی( از شروع تا سال 1384)

2- سیاسی( از 1384 تا 1385)

3-امنیتی( از 1385 تا کنون)

آمریکا با فشارهمه جانبه و استفاده ابزاری از سازمانهای بین المللی ، پرونده صرفا فنی هسته ای ایران که درچارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی قابل بررسی ومفاهمه بود را به شورای امنیت ارجاع داد و به مرور زمان و با صرف هزینه های فراوان ابعاد سیاسی و امنیتی آن را بر بعد فنی غلبه و گسترش داد .

در قطعنامه 1747 شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران، " برنامه های موشکی" به موازات برنامه هسته ای ، مورد تحریم قرار گرفت. واقعیت این است که درجریان پیچیده شدن معادله هسته ای ایران و وقوع نوعی حالت فرسایشی و سخت درتعاملات طرفین این معادله، به مرور ایالات متحده آمریکا، محور "تهدیدات احتمالی علیه اروپا" را ناشی از"تهدیدات موشکی ایران" و کره شمالی بزرگنمایی وتبلیغ کرد . ‌این تاکتیک را می توان برای افزایش وزن در کفه "امنیتی" موضوع هسته ای ایران تلقی کرد.

روسیه هم کم و بیش وارد فاز "امنیتی" پرونده هسته ای ایران شده است و با پذیرش گفتمان غرب در خصوص خطر و تهدید ایران، عملا فصل جدیدی از روابط خود با ایران را تعریف کرده است و عملا گفمان "ایران هراسی" و بازی در این میدان را پذیرفته است

ارائه چنین پیشنهادی به آمریکا از طرف روسیه در شرایط فعلی موضوع هسته ای را می توان از این منظر نگریست که روسیه هم کم و بیش وارد فاز "امنیتی" پرونده هسته ای ایران شده و با پذیرش گفتمان غرب در خصوص خطر و تهدید ایران، فصل جدیدی از روابط خود با ایران را تعریف کرده و عملا گفتمان "ایران هراسی" و بازی در این میدان را پذیرفته است. یا به بیان بهتر، روسیه سعی می کند با بازی کردن با منافع ملی ایران و در شراکت با غرب از منافع این گفتمان استفاده کند.

ازسوی دیگر تعلل معنی دار و سیاسی کاری روسها در جریان راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر نشان داد که آنها با چندسال تاخیر نسبت به غرب، وارد "فاز سیاسی" برخورد با موضوع هسته ای ایران شدند و در مقطع فعلی، این پیشنهاد جدید پوتین نشان می دهد که نشانه های غیرقابل انکاری در خصوص ورود روسیه به این مرحله از همراهی و همگامی با غرب و به خصوص سیاست های خصمانه آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان دیده می شود.

روسیه همان منافع و خطوط کلی استراتژی زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق را دنبال می کند، اما برخلاف دوران شوروی، دیگر به سمت "تقابل همه جانبه " با آمریکا و غرب پیش نخواهد رفت. بلکه با معامله گری های سیاسی و استراتژیک می خواهد هم موقعیت خود را تثبیت کند و هم با غرب تعامل داشته باشد . به همین جهت باید بازیگری روسیه را در معادله هسته ای ایران با این مولفه ها سنجید و ارزیابی کرد.

روسیه مثل دوران اتحاد شوروی، اروپای شرقی را حیاط خلوت خود می داند و عملا ارائه این پیشنهاد عجیب نشان داد که حاضر است منافع و تعاملات خود با همسایه جنوبی را به نفع استراتژی خود در اروپای شرقی ؛ قربانی کرده و مورد معامله قرار دهد.

نکته قابل تامل دیگر این است که غرب برای نفوذ در اروپا ، بجز طرح سپر موشکی آمریکا، ابزارها و تاکتیکی دیگری را هم دارد که این تاکتیک ها نیز درحال حاضر فعال هستند. مثل گسترش همه جانبه ناتو در شرق اروپا و عضویت کشورهای این حوزه در اتحادیه اروپایی . بی شک با این فشار دائمی و با توجه به حساسیت فوق العاده روسها در قبال اروپای شرقی، می توان چنین نتیجه گرفت که در دراز مدت سلسله اعصاب استراتژیست های روسی برای همگرایی و معاملات عمیق تر با غرب - به ضرر تعاملات روسیه با ایران- بیشتر تحریک خواهد شد.

درپایان به نظرمی رسد تلفیق گفتمان "ایران هراسی" با "خصلت "معامله گری و امتیاز گیری روسها در مورد اروپای شرقی" می تواند یکی از مولفه های قابل رصد در سیاست آتی روسها در قبال ایران - به خصوص در شرایط دراز مدت شدن چالش هسته ای ایران- قابل توصیف باشد.