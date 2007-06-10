اظهارات بعضی از بازیکنان استقلال غیرحرفه ای ست / به نظر قلعه نویی احترام می گذارم

مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب به نکاتی در خصوص ادامه همکاری با تیم فوتبال استقلال اشاره کرده است که گزیده ای از آن در زیر می آید:

خبرگزاری مهر: این روزها شایعاتی در خصوص حضور شما در تیم استقلال اهواز مطرح شده است، آیا مذاکراتی با این تیم داشته اید؟

مرفاوی : پس از آنکه بازی های لیگ تمام شد بیشتر وقت خودم را به استراحت می گذارنم و هیچ مذاکره ای با استقلال اهواز و تیم های دیگر نیز نداشته ام.

* با این شرایط یعنی فصل آینده نمی خواهید مربیگری کنید؟

- نه اینطور نیست! مربیگری شغل من است و قطعا فصل آینده هم کارمی کنم . برای آینده برنامه دارم.

* برای شما فرقی نمی کند تیم آینده تان تهرانی باشد یا شهرستانی؟

- به این مورد فکرنکرده ام. من می خواهم جایی کار کنم که آرامش داشته باشم.

* فتح الله زاده بارها از تمایل خود برای همکاری مجدد شما با باشگاه استقلال یاد کرده است. بعد از بازی ها آیا مذاکره ای برای تمدید قراردادتان با استقلال داشته اید؟

- نه صبحت خاصی بوده و نه مذاکره ای صورت گرفته است. اما اگر شرایط مهیا باشد بی میل نیستم مجددا با استقلال همکاری کنم. من استقلال را دوست دارم و اگر شرایط مهیا باشد حاضرم دوباره با این تیم کارکنم.

* شرایطی که از آن یاد می کنید، چیست؟

- همانطور که پیش از این گفتم در فصل گذشته خیلی سختی کشیدم. دیگر حاضر نیستم با این همه مشکلات کار کنم. مشکلات مالی و مدیریتی در فصل گذشته آرامش را از تیم ما گرفته بود. امسال هم اگر این مشکلات باشد نمی توانم در استقلال مربیگری کنم.

* اگر شرایط مهیا بود و قرار شد فصل آینده هم مربی استقلال باشید از تیم فعلی چند درصد از بازیکنان را حفظ می کنید؟

- من هم روزی بازیکن بوده ام و می دانم آنها چه شرایطی دارند. درست نیست با اظهارنظر خود یک بازیکن را نابود کنم. من هم مانند تمام مربیان ایده ال هایی دارم که اگر بازیکن از حد آن پایین تر باشد نمی توانم از وجودش در تیمم استفاده کنم. اما این درست نیست که با اظهار نظر خود او را تخریب کنم و آینده اش را از بین ببرم. با این وجود بهتر است در این مورد اظهار نظری صریح نداشته باشم.

* حاضرید به عنوان نفر دوم در کادر فنی استقلال فعالیت کنید؟

- من هنوز به این مورد فکر نکرده ام اما اگر چنین پیشنهادی مطرح شود آن را بررسی می کنم . در شرایط فعلی که باشگاه وضعیت مشخصی ندارد درست نیست در این مورد اظهار نظر کرد.

* با اتمام بازی های لیگ برتر بعضی از بازیکنان ذخیره استقلال به شدت از شما و حمید بابازاده انتقاد کرده اند که به دلیل سلایق شخصی خود از آنها کمتر در ترکیب اصلی استفاده کرده اید. آیا واقعا در تیم استقلال چنین نگرشی وجود داشت ؟

- اصلا چنین نگاهی به بازیکنان نداشتیم. نه من و نه حمید بابازاده با نظر شخصی خود تیم را به زمین نمی فرستادیم. برای ما آمادگی بازیکنان مهم بود و این را در طول فصل به اثبات رساندیم. در فوتبال مانند هرمجموعه ای یک عده راضی و عده دیگر ناراضی اند و نمی توان رضایت خاطرهمه را جلب کرد. آنها که کمتر بازی کردند شاید اگر هر مربی دیگری جای من بود هم چنین حرفهای می زدند اما من به عنوان یک مربی در شان خود نمی بینم که جواب آنها را بدهم . این بازیکنان خود را توجیه می کنند و اگر شخصیت یک بازیکن حرفه ای را داشتند قطعا چنین اظهار نظرهای نمی کردند.

* فهرست تیم ملی برای حضور در جام ملت های آسیا اعلام شده است و از استقلال تنها سه بازیکن به اردو دعوت شده اند. آیا دیگر بازیکنان تیم شما استحقاق حضور در اردوی تیم ملی را نداشتند؟

- همانطور که گفتم مربی در انتخاب بازیکنانش سلیقه ای دارد و باید به نظر او احترام گذاشت. قطعا قلعه نویی براساس شناختی که ازبازیکنان تیم ملی داشته با توجه به سیستم تیم بازیکنان را به اردو فراخوانده است. با این وجود من و دیگر مربیان نباید تعیین تکلیف کنیم که چرا این بازیکن دعوت نشد و دلیل دعوت بازیکن دیگر چه بوده است.