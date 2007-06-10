به گزارش خبرگزاری مهر، محوریت یافتن دانشگاه ها به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار، معرفی توانمندیهای صنعتی دانشگاه، حمایت همه جانبه صنعت از اختراعات و ابتکارات دانشجویان، تاکید بر بکار گیری دانشجویان در پروژه های صنعتی اساتید دانشگاهها، توجه مسئولین کشوری به ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت و ... از جمله اهداف کنفرانس مذکور است.

نقش واحدهای تحقیق و توسعه در رشد دانشجوی و صنعت، جایگاه پارکهای علم و فناوری در توسعه پایدار، موانع ارتباط موثر دانشجو و صنعت، ارتباط صنعت و دانشجو در کشورهای پیشرفته و ارائه پروژه های صنعتی کوچک و بزرگ از طرف صنعت برای انجام آنها در دانشگاهها در قالب پروژه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای حمایت از دانشجویان از محورهای این کنفرانس است.

چالش ها و راهکارهای توسعه انجمن های علمی و نحوه حضور موثر انجمن انجمن ها در دانشگاه، نقش یافته های جدید و پیشرفته علمی در صنعت، زیر ساخت ها و شاخص های علمی در توسعه پایدار، نقش دانشگاه به عنوان پرورش دهنده اصلی مدیران آینده کشور و... سایر محورهای مقالات اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار را تشکیل خواهند داد که علاقمندان می توانند تا دهم مردادماه مقالات خود را به این کنفرانس ارسال کنند.