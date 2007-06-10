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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۳۲

اولین کنفرانس ملی "صنعت، دانشجو و توسعه پایدار" برگزار می‌شود

اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار از اول آبان ماه سال جاری به مدت دو روز در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محوریت یافتن دانشگاه ها به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار، معرفی توانمندیهای صنعتی دانشگاه، حمایت همه جانبه صنعت از اختراعات و ابتکارات  دانشجویان، تاکید بر بکار گیری دانشجویان در پروژه های صنعتی اساتید دانشگاهها، توجه مسئولین کشوری به ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت و ... از جمله اهداف کنفرانس مذکور است.

نقش واحدهای تحقیق و توسعه در رشد دانشجوی و صنعت، جایگاه پارکهای علم و فناوری در توسعه پایدار،  موانع ارتباط موثر دانشجو و صنعت، ارتباط صنعت و دانشجو در کشورهای پیشرفته و ارائه پروژه های صنعتی کوچک و بزرگ از طرف صنعت برای انجام آنها در دانشگاهها در قالب پروژه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای حمایت از دانشجویان از محورهای این کنفرانس است.

چالش ها و راهکارهای توسعه انجمن های علمی و نحوه حضور موثر انجمن انجمن ها در دانشگاه، نقش یافته های جدید و پیشرفته علمی در صنعت، زیر ساخت ها و شاخص های علمی در توسعه پایدار، نقش دانشگاه به عنوان پرورش دهنده اصلی مدیران آینده کشور و... سایر محورهای مقالات اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار را تشکیل خواهند داد که علاقمندان می توانند تا دهم مردادماه مقالات خود را به این کنفرانس ارسال کنند.

کد مطلب 499713

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