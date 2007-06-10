مقتدی صدر درباره هرگونه اقدام نظامی ترکیه در خاک عراق هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، مقتدی صدر در بیانیه دفتر خود در شهر نجف به کشور ترکیه درباره ادامه گلوله باران روستاهای شمال عراق هشدار داد و گفت : ما در صورت ادامه حمله ارتش ترکیه به مناطق مرزی شمال عراق هرگز ساکت نخواهیم نشست، زیرا دین ما و عراق ما از ما می خواهند تا از هر وجب از این خاک مقدس دفاع کنیم.

وی در عین حال "آمادگی خود را برای حل وفصل مسالمت آمیز مسئله میان همه طرفها ابراز داشت، زیرا این مسئله به نفع ملت های دوکشور و منطقه است".

مقتدی صدر گفت : خبری که ما را متاثر کرد و امیدواریم که کشور همسایه ترکیه بار دیگر آن را تکرار نکند، این بود که ترکیه شهرهای عراق را گلوله باران کرد.

وی تاکید کرد: حاکمیت عراق نباید نقض شود و هرچند معتقدیم که عراق به خاطر وجود اشغالگران از حاکمیت کامل برخوردار نیست، اما این امر نباید باعث آن شود که شهرهای عراق هدف حمله و تعدی قرار گیرد.

گفتنی است که به دنبال حمله ارتش ترکیه به مناطقی در داخل خاک عراق، وزارت امور خارجه عراق با فراخواندن کاردار سفارت ترکیه، مراتب اعتراض خود را به این اقدام آنکارا ابراز داشت.

وزارت امورخارجه عراق با فراخواندن کاردار ترکیه دربغداد و تقدیم یادداشتی اعتراض آمیز به وی، مراتب اعتراض دولت عراق را نسبت به حمله توپخانه ای ترکیه به مواضعی در داخل مرزهای عراق در دو استان دهوک و اربیل درشمال این کشور، ابلاغ کرد.