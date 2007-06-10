اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، این باشگاه با هدف آموزش خبر و گزارش نویسی از تابستان 86 آغاز می شود. از فعالیت های این باشگاه می توان به انتشار خبرنامه، راه اندازی سایت و بانک اطلاعاتی، آموزش حرفه خبرنگاری و راه اندازی کارگاههای خبرنویسی اشاره کرد.

ـ مسابقه بزرگ دو و میدانی "سالمند و سلامت" شنبه 26 خرداد ساعت 9 صبح در پارک بعثت برگزار می شود. این برنامه ویژه سالمندان آقاست و شرکت کنندگان دور دریاچه بعثت می دوند.

ـ نمایشگاه "فرهنگ صحیح استفاده از موبایل و سامانه پیام کوتاه" 16 تا 25 خرداد در نگارخانه شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برپاست. در این نمایشگاه آثار هنرمندانی چون محمدرضا دوست محمدی، رضا مصیبی، بهزاد ریاضی، علی میرییایی، مسعود کشمیری و طاهر شعبانی به نمایش درمی آید.