ارزش معاملات روزانه بورس فلزات به 411 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر ، تالار این بورس در روز یکشنبه شاهد جمعا 79 هزار و 680 تن عرضه و در مقابل 75 هزار و 860 تن تقاضا برای محصولات فوق الذکر بود.

امروز در گروه محصولات فولاد ، 44 هزارو 480 تن انواع محصولات فولادی در 7 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 310 میلیارد و 855 میلیون و 800 هزار ریال به صورت نقد و سلف داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 44/96 و 54/75 درصد از کل بازار را در این روز به خود اختصاص داد.

در روز مورد بررسی یک هزار و 260 تن از انواع محصولات مسی نیز به ارزش 89 میلیارد و 954 میلیون و 240 هزار ریال در 4 رینگ معاملاتی به صورت نقدی داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 73/2 و 86/21 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

همچنین در این روز مقدار 380 تن آلومینیوم در یک رینگ معاملاتی به ارزش 10 میلیارد و 714 میلیون ریال به صورت نقدی معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 83/0 و 60/2 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد. در روز یکشنبه در گروه محصولات کنسانتره و روی هیچ گونه عرضه ای صورت نگرفت.