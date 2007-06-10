به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن خمینی نوه حضرت امام در این نامه آورده است: چهاردهم خرداد امسال همانند هفده سال گذشته روز تجلی وفاداری دل های مومنی بود که یاد رهبر کبیر انقلاب اسلامی و امام خویش را گرامی داشتند.

به شهادت آگاهان و دست اندرکاران مراسم، آنچه امسال در میعادگاه حرم امام عظیم الشأن دیده شد ، جلوه ای پرشور تر از هر سال داشت. چه می توان گفت در مقابل عظمت مردمی که سال ها پس از رحلت آن عارف مهربان، هویت خویش را تاکید کردند و با ابطال تمام فرضیه های مخالفان، جان عاشقان اسلام ناب محمدی(ص) را مصفا نمودند. آیا جز از دریچه فرهنگ فاطمی و جز از منظر نظام فکری عاشورایی می توان چنین عشق و عقلی را به تحلیل نشست؟

امام ما که خلاصه خوبی هاست سزاوار چنین مردمی است و چنین مردمی که به فرموده او در صدر اسلام نیز مشابه نداشته اند لایق چنان امامی هستند.

حضور چشمگیر جوانان، احساسات غیر قابل توصیف زائران، شعارهای شورانگیز و شعور آفرین مردان و زنان و امواج بیکران جمعیتی که کانونش ضریح نورانی امام بزرگوار بودو امتدادش تا مسافت های دور، زنجیره گسست ناپذیر از اتصال به حبل الله المتین امانت را ترسیم می کرد همگی حاکی از بالندگی روزافزون عصر امام خمینی(ره) و آینده پرفروغ آن بود.

اینجانب به حکم وظیفه و ادب، با سپاس از الطاف خداوند متعال، خالصانه از فهم و اراده آحاد ملت شریف ایران، خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، زائران تهرانی، شهرستانی و میهمانان خارجی تشکر می کنم و صمیمانه از الطاف رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای که تاکیدات مکرر و الطاف همیشگی معظم له راهگشا و پشتیبان این همایش شکوهمند و کم نظیر است، سپاسگزاری می نمایم.

ضمن تشکر از مراجع عظام و بیوتات شریفه بر خود فرض می دانم از همت و همراهی دولت جمهوری اسلامی ، به خصوص ریاست جمهوری و از حضور و لطف ریاست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ریاست و اعضای قوه قضاییه و از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای مجلس خبرگان رهبری و روحانیت معزز، ائمه جمعه و جماعات، مبلغین و یکایک مسئولان کشوری و لشگری و از حضور نمایندگان اقلیت های مذهبی و نیز میهمانان عزیز خارجی شرکت کننده در مراسم و سفرا و کارداران ، وابستگان نظامی مقیم جمهوری اسلامی ایران و علاقمندان به امام در سراسر جهان و سفارتخانه ها و نمایندگی های فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور سپاسگزاری نمایم.

بی تردید برگزاری مراسم میلیونی و باشکوه 14 خرداد حاصل تلاش، برنامه ریزی، پیگیری، همانگی مستمر مسئولان، دست اندرکاران کمیته ها و ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی است که به جاست از دبیر و تمامی مسئولان و اعضای ستاد مرکزی بزرگداشت امام و موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) و از کمیته فرهنگی و تبلیغات ستاد و از حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی دبیر و دست اندرکاران دومین همایش امام خمینی(ره) و کرامت انسان و از تلاش بی وقفه اعضای کمیته اجرایی به خصوص از نماینده ویژه ریاست جمهوری در ستاد مرکزی بزرگداشت و کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها به ویژه وزارتخانه های اطلاعات، کشور ، امورخارجه ، بازرگانی ، راه و ترابری، جهاد کشاورزی ، ارشاد اسلامی ، علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نیرو و دفاع و پشتیبانی ، نیروهای مسلح، نفت ، آموزش و پرورش، رفاه و تامین اجتماعی و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرای فرمان امام و کمیته امداد حضرت امام، استانداری ها و فرمانداری ها و ستادهای استانی، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نیز مراکز بیمه ، بانک ها، شرکت مترو، شرکت واحد، هلال احمر ، ستاد فرماندهی کل قوا و نیز از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز مقاومت بسیج و شورای اسلامی شهر تهران و خاصه از شهردار تهران و مناطق 22 گانه و معاونین و سازمان های وابسته به شهرداری تهران که سهم بسیار بزرگی در امور مختلف مراسم ایفا نموده اند تشکر نمایم و از یکایک اعضای کمیته امنیت و ترافیک که به مراسم نظم و انسجام خاصی بخشیدند خصوصا از نیروهای عزیز سپاه، بسیج، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی ، اطلاعات و قوه قضاییه، راهنمایی و رانندگی و سازمان حمل و نقل و ترافیک، قدردانی می نمایم.

همچنین از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب و از سران و روسای احزاب و جمعیت های سیاسی و تشکل های مردمی که با گرایشات مختلف پایبندی خویش را به امام و آرمان های امام عظیم الشأن نشان دادند و از صنوف و اقشار مختلف مردم و نیز کلیه مراکز فرهنگی و تبلیغات خاصه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشجویان و دانشگاهیان، فرهنگیان، دانش آموزان، هنرمندان ، نویسندگان و گویندگان ، ارباب جراید و مطبوعات و رسانه های گروهی، خبرگزاری ها و خبرنگاران داخلی و خارجی و از اهتمام شایسته و متعهدانه و درخور ستایش صدا و سیما به این امور مهم و همچنین از حضور بانوان فداکار و نیز از قهرمانان ملی ورزشی و مسئولین و دست اندرکاران تربیت بدنی کشور و از کاروان های پیاده و ورزشی که به تهران عزیمت نموده اند کمال تشکر و امتنان را دارم.

امید است زحمات یکایک عزیزان مرضی حق تعالی و باعث خشنودی حضرت بقیه الله باشد.