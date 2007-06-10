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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۲۰

افزایش 50 درصدی کمک دولت به نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی

دولت اعتبار مربوط به کمک سود بانکی برای نوسازی و بهسازی مسکن روستای را از سالانه دویست هزار واحد مسکونی به سالانه سیصدهزار واحد مسکونی افزایش داد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران با اصلاح بند الف تصویب نامه مربوط به پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی برای نوساز و بهسازی واحد های مسکونی روستایی ( مصوب 1384) ، تعداد واحدهای بهره مند از این تسهیلات را از سالانه دویست هزار واحد به سالانه سیصدهزار واحد افزایش داد .

علاوه بر آن ، این تسهیلات بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران هم افراد ساکن در روستا و هم افرادی که بخواهند ساکن روستا شوند ، امکان استفاده از کمک سود تسهیلات بانکی مربوط به نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را خواهند داشت .

براساس ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و ارتقای کیفی مسکن روستایی و مقاوم سازی ساختمان های روستایی ، اعتبار لازم را جهت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی برای نوسازی و بهسازی سالانه دویست هزار واحد مسکونی روستایی طی سال‌های برنامه چهارم پیش بینی و در بودجه های سالیانه تامین کند.

کد مطلب 499726

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