افزایش 50 درصدی کمک دولت به نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران با اصلاح بند الف تصویب نامه مربوط به پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی برای نوساز و بهسازی واحد های مسکونی روستایی ( مصوب 1384) ، تعداد واحدهای بهره مند از این تسهیلات را از سالانه دویست هزار واحد به سالانه سیصدهزار واحد افزایش داد .

علاوه بر آن ، این تسهیلات بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران هم افراد ساکن در روستا و هم افرادی که بخواهند ساکن روستا شوند ، امکان استفاده از کمک سود تسهیلات بانکی مربوط به نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را خواهند داشت .

براساس ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و ارتقای کیفی مسکن روستایی و مقاوم سازی ساختمان های روستایی ، اعتبار لازم را جهت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی برای نوسازی و بهسازی سالانه دویست هزار واحد مسکونی روستایی طی سال‌های برنامه چهارم پیش بینی و در بودجه های سالیانه تامین کند.