  1. استانها
  2. زنجان
۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۳۷

100هزار تن پیاز در زنجان برداشت می شود

زنجان - خبرگزاری مهر : بر اساس پیش بینی های صورت گرفته امسال ‪ ۱۱۷‬هزارتن محصول پیاز از 300 هکتار اراضی زیر کشت این محصول در شهرستان زنجان برداشت می شود .

به گزارش مهر ، سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان اعلام کرد : ارزش این میزان محصول ‪ ۱۹۰‬میلیارد ریال است و مناطق  نیک‌پی و ارمغانخانه در مقایسه با مناطق دیگر بیشترین میزان سطح زیر کشت این محصول را به‌خود اختصاص داده‌اند.

همچنین احداث هشت مزرعه‌ الگویی سیب زمینی با هدف ایجاد شرایطی مناسب جهت کشت مکانیزه ، استفاده از بذور اصلاح شده و برخورداری از ریزمغذی‌ها در شهرستان زنجان از برنامه های جهاد کشاورزی برای کشت پیاز است .

بنابراین گزارش برداشت این میزان محصول در مقایسه با وسعت زیرکشت سیب زمینی در زنجان ، رضایت بخش ارزیابی نمی شود که عمده دلایل آن استفاده کشاورزان از بذور معمولی و بی‌توجهی نسبت به ریزمغذی‌ها در تولید محصول است .

امسال همچنین ‪ ۲۳۶‬هکتار از اراضی این شهرستان زیرکشت دانه روغنی گلرنگ قرار گرفته است . کشت دانه روغنی گلرنگ به ‌صورت دیم بوده و علاوه ‌بر ایجاد درآمد مضاعف برای کشاورزان در خودکفایی کشور نیز بسیار موثر است. 

 

کد مطلب 499729

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها