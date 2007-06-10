100هزار تن پیاز در زنجان برداشت می شود

به گزارش مهر ، سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان اعلام کرد : ارزش این میزان محصول ‪ ۱۹۰‬میلیارد ریال است و مناطق نیک‌پی و ارمغانخانه در مقایسه با مناطق دیگر بیشترین میزان سطح زیر کشت این محصول را به‌خود اختصاص داده‌اند.

همچنین احداث هشت مزرعه‌ الگویی سیب زمینی با هدف ایجاد شرایطی مناسب جهت کشت مکانیزه ، استفاده از بذور اصلاح شده و برخورداری از ریزمغذی‌ها در شهرستان زنجان از برنامه های جهاد کشاورزی برای کشت پیاز است .

بنابراین گزارش برداشت این میزان محصول در مقایسه با وسعت زیرکشت سیب زمینی در زنجان ، رضایت بخش ارزیابی نمی شود که عمده دلایل آن استفاده کشاورزان از بذور معمولی و بی‌توجهی نسبت به ریزمغذی‌ها در تولید محصول است .