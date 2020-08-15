به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی مشارکت مسلمانان در فلسفه در روزهای ۲۹ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰ در لس‌آنجلس- ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل فلسفه اسلامی، کلام، برخی از تفاوت‌های بین کلام و فلسفه، پایان دوره کلاسیک، منطق، منطق در قانون اسلامی و الهیات، منطق ارسطویی، منطق ابوعلی سینا، متافیزیک، استدلال‌های کیهانشناسی و هستی شناختی، تمایز بین ماهیت و وجود، قیامت، روح، زمان، حقیقت، آزادی و اعتدال، فلسفه طبیعی، کیهان‌شناسی، معرفت شناسی، فلسفه حقوقی، رمان‌های فلسفی، فلسفه سیاسی، فلسفه تاریخ، فلسفه دین، فلسفه اجتماعی، مکتب متعالی و فلسفه اسلامی معاصر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/muslim-contributions-to-philosophy-conference-in-october-۲۰۲۰-in-los-angeles مراجعه شود.