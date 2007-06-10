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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۴۴

انسداد باند جنوبی آزاد راه تهران - کرج

باند جنوبی آزادراه تهران - کرج از ساعت 23 امشب تا ساعت 6 صبح فردا برای انجام عملیات خط کشی رنگ بسته خواهد بود .

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به سبب بسته بودن باند جنوبی آزادراه تهران - کرج از ساعت 23 امشب (20/3/1386) تا ساعت 6 صبح فردا (21/3/1386) برای انجام عملیات خط کشی رنگ، رفت وآمد وسایل نقلیه از طریق جاده مخصوص یا قدیم تهران - کرج انجام خواهد گرفت .

مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه ناجا در ادامه از رانندگانی که قصد رفت و آمد در محور جایگزین و یا سایر محورهای ارتباطی کشور را دارند، تقاضا کرده است با رعایت مقررات راهنماییی و رانندگی، به توصیه های ایمنی مأموران پلیس راه و سازمان راهداری توجه کنند .

این مرکز با شماره تلقن 88255555 (10 خط) به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به پرسش ها و امداد رسانی به هموطنان است .

گفتنی است سرهنگ حسین علیشاهی رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با آخرین وضعیت محورهای جنوبی و شرق کشور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: وضعیت این محورها همچنان مانند روز گذشته تغییر خاصی پیدا نکرده است .

کد مطلب 499732

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