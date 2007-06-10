بوش : پیشنهاد پوتین درباره استفاده مشترک از گاباله را بررسی می کنیم / پوتین : واشنگتن فرصت زیادی برای بررسی پیشنهاد ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبر روسیه (وستی) در گزارشی در این باره اعلام کرد که جرج بوش رئیس جمهور آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی در پایتخت آلبانی پیشنهاد پوتین برای استفاده مشترک از رادار گاباله را منطقی نامید، اما در عین حال برخی گزارش ها حاکی از آن است که آمریکا همچنان بررسی این موضوع را در کنار تداوم گفتگوها برای استقرار سامانه موشکی در اروپای شرقی توجیه پذیر می داند.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک آنها مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده ، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را موردهدف قراردهند، لذا به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.

"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه ( 17 خرداد ) در نشست هشت کشور صنعتی ( G8 ) در در هایلیگندام آلمان به "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد داد که برای حل مشکل دفاع ضد موشکی به طور مشترک از ایستگاه راداری گاباله آذربایجان که در اجاره روسیه است، استفاده کنند.

پوتین امروز نیز در آلمان اعلام کرد که به آمریکا زمان زیادی را برای بررسی این پیشنهاد نخواهد داد و واشنگتن باید برای پذیرش پیشنهاد او عجله به خرج دهد و این پیشنهاد را بپذیرد.

به گزارش شبکه وستی، بوش در تیرانا اظهار داشت که آمریکا آماده بررسی پیشنهاد مسکو بوده و نظامیان و دیپلماتها را برای بررسی گزینه های همکاری و تصمیم گیری در رابطه با این مسئله گردهم خواهد آورد.

گرچه روسیه در صدد است تا همکاری در گاباله را با کمک جمهوری آذربایجان به عنوان سدی در برابر ادامه گفتگوهای آمریکا قرار دهد و برای این منظور از موضوع هسته ای ایران نیز بهره جسته، اما این پروسه در حالی است که آمریکا همچنان بر ادامه گفتگوهای خود با لهستان و جمهوری چک تاکید دارد.

"گریس پورتر" کارشناس امور امنیتی ملی آمریکا در گفتگو با الجزیره تاکید کرد که با وجود موضع اخیر روسیه دولت بوش قصد ندارد در مسئله ایجاد سپر موشکی در اروپا تاخیر بیندازد.



این کارشناس آمریکایی همچنین گفت : به نظر نمی رسد که پیشنهاد اخیر مسکو در این باره مورد پذیرش واقع شود.