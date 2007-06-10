امدادرسانی زمینی و هوایی به روستاهای کرمان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، شجاعی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان اعلام کرد: از ساعات اولیه صبح امروز تا ساعت 14 با 6 سورتی پرواز بالگرد و استفاده از خودروهای کمک دار ، 17 هزار قوطی کنسرو، 23 هزار قرص نان ، 10 هزار کیلوگرم خرما و 2 هزار بطری آب معدنی بین آسیب دیدگان 44 روستا توزیع شده است و ارائه خدمات امدادی همچنان ادامه دارد .

براساس این گزارش ، در شهرستان بم بدلیل بارش شدید باران در تعدادی از روستاهای بخش مرکزی و دامنه سیلاب جاری که باعث مسدود شدن راهها شده و در پی حادثه یک اکیپ امدادی با وانت کمک دار جهت ارزیابی و امداد رسانی به منطقه اعزام شده اند .

همچنین در شهرستان جیرفت نیز بدنبال بارندگی شدید به همراه طوفان در منطقه اسفندقه ،3 نفر از پرسنل آن شعبه و امدادگران در قالب 2 اکیپ امدادی به منطقه اعزام و در حال ارزیابی و کمک رسانی به آسیب دیدگان هستند .

براساس این گزارش ، در شهرستان بافت نیز بدلیل بارندگی شدید و طغیان رودخانه های فصلی در مناطق عشایری زراب و دو کومی که در ساعت 21 شب گذشته یک اکیپ امدادی به اتفاق نماینده امور عشایری به منطقه آسیب دیده عزیمت و در ارزیابی اولیه به تعداد 10 خانوار عشایری که مورد هجوم سیلاب قرار گرفته بودند کمکهایی شامل چادر ، پتو و کنسرو ارائه شد و عملیات امداد رسانی همچنان ادامه دارد.