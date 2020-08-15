خبرگزاریمهر، گروه استانها: خوب که به اطرافمان دقت کنیم، حال و هوای محرم را هنوز چند روز مانده به آغاز آن میتوانیم حس کنیم، مغازهداری مغازهاش را سپاهپوش کرده، مسئول هیئتی به دنبال برنامهریزی برای یک عزاداری مقبول و منطقی با توجه به شرایط جامعه است.
جوانی پیراهن مشکی خود را در آورده تا به زودی آن را رخت تن خویش کند و عزادار سید الشهدا (ع) شود و مداحی نیز شعرهای آئینی جدیدی را برای محرم امسال آماده کرده و همه آرزو دارند در محرم امسال نیز بتوانند با حفظ مؤلفههای بهداشتی خادم درگاه حسینی باشند.
یکی از موضوعاتی که در طول تاریخ مراسمهای آئینی ماه محرم را زنده و پرقوت نگه داشته است، نذورات مردمی است. مردمی که به واسطه اعتقادات پاک قلبیشان با خدای خود عهد میبندند که گامهایی هر چند کوچک برای زنده نگه داشتن راه و قیام آن امام برحق و مظلوم تاریخ بردارند.
نذرها نیز در طول تاریخ متفاوت بوده است، در گذشتههای دور که خبری از برق رسانیهای سیستمی و گسترده در شهرها و روستاها نبوده، روشنایی بخشی به مسجد و حسینیه با ابزارهای مختلف حتی چند شمع کوچک نذر برخی از مردم بوده، گاهی اطعام به عزاداران و زمانی نیز ساخت یک حسینیه و اگر کسی صدای خوشی داشت نیز مداحی در محفل اهل بیت (ع) نذر او محسوب میشد.
عزاداران اهل بیت (ع) در هر مقطعی از تاریخ و در هر برهه از زمان نگاه میکنند که نیاز روز چیست و چگونه میتوان با رفع یک نیاز زمانه چراغ محافل دینی را روشن نگه داشت.
امروز نیز همان روش را در پیش گرفتهاند. با توجه به شیوع کرونا و گرفتار شدن بسیاری از مردم از جنبههای مختلف جسمی و البته اقتصادی دغدغهمندان به دنبال راهی هستند تا بتوانند با نذرهای متناسب با نیاز جامعه و با نام و یاد سید الشهدا (ع) گرهای از مشکلات مردم باز کنند.
نذورات به سمت کمکهای مؤمنانه جذب شود
لیلا بهمنیپور از شهروندان بیرجندی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: هویت دینی مردم جامعه ما با ماه محرم و عاشورا پیوند خورده است و بسیاری از نذورات مردم مربوط به این ماه است.
وی با اشاره به شیوع کرونا و گرفتاریهای اقتصادی فعلی جامعه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در روز عید قربان در سخنرانی خود تأکید داشتند که در صورت امکان مردم نذرهای خود را در محرم سال جاری به سمت کمکهای مؤمنانه هدایت کنند.
بهمنیپور یادآور شد: این سخن ایشان برای ما حجت است و میتوانیم امسال غذاهای نذری که با نام سید الشهدا (ع) پخت میشود را بین نیازمندان توزیع و یا مواد غذایی را به صورت خام در قالب بستههای معیشتی به نیازمندان هدیه بدهیم.
نذر توزیع ماسک و مواد ضدعفونی داشته باشیم
مصطفی ضیایی از دیگر شهروندان خراسانجنوبی گفت: به نظر میتوانیم امسال نذرهای متفاوتی چون نذر توزیع ماسک، توزیع مواد ضدعفونی کننده، نذر وقت گذاشتن برای ضد عفونیکردن شهر و یا حتی کار تبلیغی برای رعایت پروتکلهای بهداشتی کرد.
وی بیانکرد: امام حسین (ع) تأکید کردند که هدفشان از قیام، امر به معروف و نهی از منکر بوده است و در حالحاضر نیز بنا به گفته کارشناسان یکی از مهمترین امر به معروفها توصیه به مسائلی است که ما را از گرفتار شدن در دام ویروس کرونا حفظ میکند.
ضیایی یادآور شد: چه اشکالی دارد برای محرم امسال نذر کنیم که به نام و یاد حضرت اباعبدالله (ع) مقداری از وقت و درآمد و حتی جوانترها کارشان در فضای مجازی همین امر به معروف و نهی از منکر در حوزه رعایت پروتکلهای بهداشتی باشد.
رضا سلمآبادی مدیرکل کمیته امداد خراسانجنوبی نیز در گفتوگو با مهر گفت: در سالهای گذشته در ایام ماه محرم طرح اطعام حسینی را داشتیم و در سال جاری به واسطه شیوع کرونا و برخی از نیازها طرح احسان حسینی را در گام دوم کمکهای مؤمنانه پیگیری میکنیم.
نذورات و کمکهای مؤمنانه متناسب با نیاز واقعی محرومان و نیازمندان باشد
وی اظهار کرد: در کمکهای مؤمنانه و نذوراتمان در ایام ماه محرم باید به این نکته توجه داشته باشیم که نیاز واقعی فرد محروم و مستمند چیست.
مدیرکل کمیته امداد خراسانجنوبی بیانکرد: شاید نیاز یک خانواده محروم بسته معیشتی ولی نیاز یک خانواده دیگر به واسطه داشتن فرزند شیرخواره، شیرخشک و پوشک باشد.
سلمآبادی با اشاره به اینکه حدود یک ماه تا شروع سال جدید تحصیلی باقی نمانده است، گفت: در شرایط فعلی که آموزش مدارس نیز از طریق فضای مجازی و شبکه شاد است بیشک نیاز بسیاری از دانشآموزان مناطق محروم داشتن یک گوشی هوشمند است.
وی یادآور شد: با دقت در همه این مسائل تلاش کنیم که کمکها و نذورات ما در رزمایش کمکهای مؤمنانه و در ایام ماه محرم حقیقتاً گرهگشایی کرده و نیاز واقعی را رفع کند.
پویش نذر پرچم در ماه محرم
حجتالاسلام احمد رضایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در گفتوگو با مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه طبق پروتکلهای بهداشتی تدوین شده ایستگاههای صلواتی در سطح شهر نمیتوانند شربت و چای توزیع کنند، فعالان در این ایستگاههای صلواتی میتوانند نذر توزیع ماسک و مواد ضد عفونیکننده در بین مردم را در این ایستگاهها داشته باشند.
وی ادامهداد: در این ایستگاهها میتوان با پخش یک مداحی با صوت متناسب، هم به فضای شهر حال و هوای متناسب با ماه محرم بدهیم و هم با نذری متناسب گرهای از مشکلات امروز جامعه بگشاییم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی با اشاره به اینکه امسال پویش نذر پرچم را راهاندازی کردهایم، یادآور شد: در این پویش افراد میتوانند در تهیه پرچمهای عزاداری کمک کنند تا درب هر مغازه و بسیاری از مکانها یک پرچم عزا نصب و فضای شهر آماده شروع ماه عزاداری شود.
رضایی گفت: البته همواره و همیشه بر این نکته تأکید میکنیم که در شرایط فعلی جامعه اجرای هر نوع نذر باید با رعایت پروتکلهای بهداشتی باشد.
حجتالاسلام غلامحسین نوفرستی، قائم مقام نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در برخی از نذرها فرد با خداوند عهد بسته که در یک روز خاص مثل عاشورا کاری خاص به عنوان مثال قربانی کردن گوسفند انجام دهد که در صورت تمایل برای تغییر این نذر به نوعی دیگر مثلاً کمکهای مؤمنانه باید نذر مراجع را بپرسد.
توزیع نذورات به صورت بسته بندی و با رعایت پروتکلهای بهداشتی
غلامرضا عباسیمقدم هم هفته گذشته در ستاد عملیات محرم ۱۴۴۲ اظهار کرد: دستورالعملها و پروتکلهای برگزاری مراسم محرم به دست ما رسیده و همه هیئتهای مذهبی خراسانجنوبی خود را موظف به رعایت آن میدانند.
رئیس شورای هیأتهای مذهبی خراسانجنوبی با بیان اینکه در بیرجند ۳۰۰ هیئت و در کل استان هزار و ۳۰۰ هیئت فعالیت دارند، بیانکرد: رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی همراهی همه این هیئتها و دستگاههای ذیربط را میطلبد.
عباسی مقدم با اشاره به اینکه سلامت مردم رأس و اولویت برنامههای ماه محرم است، ادامه داد: ممنوعیت دستهروی، برگزاری مراسم در فضای باز، رعایت فاصلهگذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و ممنوعیت پذیرایی از جمله پروتکلهای بهداشتی تدوین شده است.
وی افزود: طبق پروتکلهای بهداشتی اگر تمایل برای پخت غذای نذری وجود داشته باشد باید با رعایت مسائل بهداشتی و مراعات پرهیز از تجمع و سایر مؤلفهها صورت گیرد.
رئیس شورای هیأتهای مذهبی خراسانجنوبی گفت: در راستای جلوگیری از تجمعات باید برای برخی از مراسم سنتی ماه محرم در بیرجند تدابیری اندیشیده شود و به نظر میرسد برخی از این مراسم لغو شود چون امکان کنترل جمعیت وجود ندارد.
عباسیمقدم با اشاره به مراسم قتلگاه در روز عاشورا در شهر بیرجند اظهار کرد: این برنامه نیز هر ساله زمینه تجمع زیادی را برای عزاداری فراهم میکند که باید در سال جاری برای این مراسم هم اندیشی شود.
وی گفت: بر اساس دستورالعملهای مرکز، ایستگاههای صلواتی نیز باید از توزیع چای و شربت خودداری کرده و در صورت تمایل برای توزیع نذری باید به صورت بسته بندی و با رعایت پرهیز از تجمع مردم توزیع صورت گیرد.
نذرهای جدید متناسب با نیاز جامعه و گرهگشایی از مشکلات مستمندان باشد
وی بیانکرد: اما در نذرهای جدید که فرد برای محرم امسال میخواهد نذری داشته باشد، میتواند طبق توصیههای رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به شرایط روز و نیاز جامعه نذر خود را در راستای کمکهای مؤمنانه و گرهگشایی از مستمندان، تهیه ماسک و مواد ضدعفونی کننده داشته باشد.
نوفرستی بیانکرد: حتی همان نذرهای گذشته افراد مثلاً قربانی کردن گوسفند را میتوان با تدابیری به سمت کمکهای مؤمنانه هدایت کرد و گوشت آن را به نام و یاد سید الشهدا (ع) بین نیازمندان توزیع کنیم.
وی یادآور شد: البته این نکته را نباید فراموش کرد که با رعایت پروتکلها و مسائل بهداشتی چراغ محافل اهل بیت (ع) و عزاداریها در کنار نذورات و کمکهای مؤمنانه نیز باید روشن نگه داشته شود چرا که اشک و روضه سرمایه بیبدیل مردم جامعه ما است.
شکی نیست همانطور که در شبهای قدر ماه رمضان مردم مؤمن و هوشمند ایران زمین هم مسائل بهداشتی را رعایت کرده و هم مراسم دینی خود را انجام دادند در محرم امسال نیز تجلی باشکوهی از مراعات مؤلفههای ضروری برای حفظ سلامت مردم و برگزاری عزاداری محرم را به نمایش خواهند گذاشت و نذوراتشان گره گشاییها خواهد کرد.
امید است که این گامهای کوچک در مسیر پر عظمت حسینی مقبول درگاه حق قرار گیرد.
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