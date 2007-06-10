هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پی برگزاری انتخابات هیات رئیسه در جلسه عصر امروز کمیسیون اجتماعی، محمد باقر بهرامی نماینده اسد آباد به عنوان رئیس، ولی رعیت نماینده قائم شهر نایب رئیس اول، عفت شریعتی نماینده مشهد نایب رئیس دوم، حسین پاپی نماینده درودو ازنا مخبر، مراد علی منصوری نماینده رامیان و محمد عباسپور نماینده ارومیه عنوان منشی های کمیسیون اجتماعی مجلس در سال چهارم برگزیده شدند.

گفتنی است، عفت شریعتی نماینده مشهد پیش از این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بود که در انتخابات امروز هیات رئیسه با انتقال به کمیسیون اجتماعی به عنوان نایب رئیس دوم این کمیسیون در سال آخر انتخاب شد.