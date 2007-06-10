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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۳۸

شورایعالی استیناف در مورد محرومیت تراکتورسازی تصمیم گیری می کند

شورایعالی استیناف در مورد محرومیت تراکتورسازی تصمیم گیری می کند

در جلسه روز سه شنبه شورایعالی استیناف در خصوص محرومیت تیم فوتبال تراکتورسازی از برگزاری بازی برگشت پلی آف بدون حضور تماشاگر تصمیم نهایی اتخاذ می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقاتی که در دیدار رفت مرحله نهایی رقابت های دسته اول بین تیم های تراکتورسازی تبریز و شیرین فرازکرمانشاه بوجود آمد، کمیته انضباطی به محرومیت تیم تراکتورسازی از برگزاری یک دیدار بدون تماشاگر رای داد.

پس از اعلام رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه تراکتورسازی تبریز با درخواست عفو از شورایعالی استیناف خواهان لغو این محرومیت شد.

براین اساس، شورایعالی استیناف قرار است عصر روز سه شنبه تشکیل جلسه داده و درخصوص تایید یا لغو کمیته انضباطی درمورد محرومیت تیم تراکتورسازی تبریز از یک دیدارخانگی، رای نهایی را صادر کند.

درصورت تائید رای کمیته انضباطی دیداربرگشت تیم های فوتبال تراکتورسازی تبریز و فولاد خوزستان روز یکشنبه آینده درتبریز، بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.

عبدالرحمن شاه حسینی هفته گذشته در گفتگو با مهر اعلام کرد که رای کمیته انضباطی در تیم فوتبال تراکتورسازی تبریزصادرشده و تعلیقی برای آن در نظرگرفته نشده است اما درخواست عفو مسئولان باشگاه تراکتورسازی تبریز در دستورکارکمیته استیناف قرار دارد.

کد مطلب 499766

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