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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۵۰

مهم ترین آسیب اجتماعی منطقه طارم اعتیاد و طلاق است

مهم ترین آسیب اجتماعی منطقه طارم اعتیاد و طلاق است

زنجان - خبرگزاری مهر : مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت : مهم ترین آسیب اجتماعی منطقه طارم اعتیاد و طلاق است و این امر ضرورت راه اندازی دفاتر خدمات اجتماعی در این منطقه را نمایان می کند .

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مکاریان ظهر امروز در بازید از بهزیستی شهرستان طارم با اشاره به استقبال بخش غیردولتی تاکید کرد : در صورت استقبال بخش غیردولتی اولین مرکز درمان معتادین با هدف مشاوره و ارائه خدمات در آب بر تاسیس خواهد شد.

وی افزود : همچنین به منظور یاری رساندن به زنان سرپرست خانوار اولین گروه همیار زنان سرپرست خانوار شهرستان تشکیل شده و در هفته بهزیستی شروع به کار خواهد نمود.

مکاریان در ادامه با عنوان این مطلب که روستای چورزق بالاترین درصد معلولین جسمی - حرکتی را  دارد افزود : به علت حوادث و سوانح طبیعی در صورت استقبال بخش خصوصی شاهد تاسیس اولین مرکز آموزش مهارت های معلولین جسمی - حرکتی خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد : شهرستان طارم دارای هزار و 500 معلول است که 355 نفر از‌ آنان شناسایی شده و 24 درصد از معلولین منطقه تحت پوشش خدمات سازمان قرار گرفته اند که 139 نفر معلول شدید و 13 نفر بیمار روانی و 9 نفر ضایعه نخاعی هستند که 194 نفر معلول نیز از خدمات موردی سازمان بهره مند شده اند.

شهرستان طارم با جمعیتی حدود 43 هزار نفر و 42 خانوار در شمال شرقی استان زنجان قراردارد و ازجمله مناطق مهم استان زنجان به لحاظ قابلیت های اقتصادی و سرمایه گذاری است.

کد مطلب 499780

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