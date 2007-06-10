وزیر خارجه قطر پیام همتای ایرانی خود را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی بحرین (بنا)، "شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی" نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر پیام کتبی "منوچهر متکی" وزیر امور خارجه ایران را درباره روابط دوجانبه و راههای تقویت و گسترش آن دریافت کرد.

این پیام را "احمد بن عبدالله آل محمود" وزیر مشاور در امور خارجی قطر در جریان دیدار با "محمد طاهر ربانی" سفیر ایران در قطر دریافت کرد.

دوطرف در این دیدار ابعاد همکاری های ایران و قطر را بررسی و درباره راههای تقویت و گسترش این روابط و مسائل مورد علاقه بحث و تبادل نظر کردند.