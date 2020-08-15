جزئیات طرح جدید مجلس درباره یارانه بنزین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مالک شریعتی با بیان اینکه در طرح جدید مجلس، افراد فاقد خودرو هم از یارانه انرژی استفاده می‌کنند و عدالت بیشتری رعایت خواهد شد، گفت: درباره جزئیات طرح جدید مجلس برای تغییر سهمیه‌بندی بنزین، گفت: آنچه در این طرح هم‌اکنون در مجلس دنبال می‌شود استمرار وضعیت فعلی قیمت‌گذاری بنزین است و تغییری در آن رخ نخواهد داد.

وی اضافه کرد: اگر طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین به تصویب نمایندگان مجلس برسد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کند سهمیه‌بندی بنزین از هر خودرو به هر فرد و کد ملی هر ایرانی تغییر خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در این طرح مقرر شده، افرادی که فاقد خودرو هستند و خانوارهایی که خودرو ندارند در یک نظام عادلانه‌تر از یارانه انرژی بنزین بهره‌مند شوند.

شریعتی گفت: طبق آمار بیش از ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند البته برخی از این خانوارها هم بیش از یک دستگاه خودرو دارند؛ لذا عادلانه نیست که افرادی که خودرو ندارند از یارانه انرژی در این بخش محروم باشند.

وی افزود: با توجه به حفظ میزان مصرف بنزین در کشور، و محاسبات انجام شده احتمالاً به هر کد ملی ۷ دهم تا ۸ دهم لیتر در روز اختصاص می‌یابد که به ازای هر فرد بر روی کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ می‌شود و اگر آن‌ها سهمیه خود را استفاده کردند از یارانه انرژی بهره بردند و اگر هم از این سهمیه استفاده نکرده و یا به صورت ناقص استفاده کردند می‌تواند در یک سامانه‌ای سهمیه خود را به دیگران واگذار کنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: در سامانه در نظر گرفته شده، قیمت واگذاری آن زیر ۳ هزار تومان (قیمت دوم بنزین) خواهد بود و اگر هم نخواست آن را بفروشد در پایان ماه به دولت بازمی‌گردد تا دولت بتواند آن را صادر کرده و از این طریق مابه‌التفاوت آن را روی کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ کند تا خود افراد سرپرست نحوه استفاده از آن را مدیریت کنند.

شریعتی در پایان گفت: در این طرح افراد فاقد خودرو از یارانه انرژی توزیعی هم استفاده خواهند کرد.