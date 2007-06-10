بازگشایی محور ایرانشهر - چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که محور ایرانشهر - چابهار در استان سیستان و بلوچستان از ساعت 30/14 دقیقه امروز با تلاش عوامل سازمان راهداری و مأموران پلیس راه ، بازگشایی شد .

مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه ناجا در ادامه از رانندگانی که قصد رفت و آمد در این محور و یا سایر محورهای ارتباطی کشور را دارند، تقاضا کرده است با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، به توصیه های ایمنی مأموران پلیس راه و سازمان راهداری توجه کنند .

این مرکز با شماره تلقن 88255555 (10 خط) به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به پرسش ها و امداد رسانی به هموطنان است .