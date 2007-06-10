30 درصد بیمارستان های مازندران وسایل دفع زباله های عفونی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول علی اشرفی پور عصر یکشنبه در همایش نقش محیط زیست در سلامت جامعه که در سالن اجتماعات مرکز بهداشت بابل برگزارشد افزود : بر اساس پایش های زیست محیطی که اداره کل محیط زیست مازندران از مجموعه واحدهای درمانی و بیمارستانی استان دارد آمارها نشان می دهد که از 33 بیمارستان موجود در سطح استان تنها 61 درصد آن مجهز به زباله سوز هستند .

وی تصریح کرد : حدود 50 درصد زباله سوزهای موجود نیز کارآیی لازم را نداشته اند.

علی اشرفی پور با اشاره به اینکه حدود 9 درصد واحدهای بیمارستانی استان مجهز به واحدهای هیدروکلاف و استرلیزاسیون هستند خاطرنشان کرد : حدود 30 درصد واحدهای بیمارستانی مجهز به هیچ گونه وسیله ای برای امحا و دفع صحیح زباله های عفونی نیستند.

وی یادآور شد : براساس قانون پسماندها امحا و ساماندهی هر گونه زباله های عفونی و بیمارستانی به عهده وزارت بهداشت و درمان و در استان ها به عهده دانشگاه های علوم پزشکی استان ها است .