امداد هوایی به سیل زدگان استان هرمزگان ادامه دارد

یاسز حزباوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندر عباس گفت : با بهره گیری از چهار بالگرد نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کار امداد رسانی به 9 روستای تحت محاصره سیل ادامه دارد و برخی اقلام ضروری نیز به صورت مداوم در اختیار آنان قرار می گیرد .

وی افزود : یگان های هلال احمر نیز در کنار مردم در این مناطق حضور دائم خواهند داشت و اجازه نخواهیم داد مردم در این شرایط بحرانی تنها بمانند .

حزباوی خاطرنشان کرد : به طور مداوم از مسیرهای متعدد ف کار بازگشایی جاده های روستایی ادامه دارد و وضعیت در استان هرمزگان به حالت عادی باز گشته است .

وی از تمامی مسئولین استان نیز خواست به منطقه جاسک تا حل واقعی بحران نگاهی ویژه داشته باشند .