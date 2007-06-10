آمریکا فقط با زور سخن می گوید / واشنگتن بدنبال بحران آفرینی در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، علامه فضل الله بر ضرورت مقابله با هرگونه تلاش آمریکا برای ایجاد پایگاههای بزرگ نظامی در منطقه تاکید کرد و گفت : این پایگاهها اهرم دیگری برای سلطه بر کشور ما و مداخله در همه مسائل داخلی آن خواهد بود.

وی افزود: سخن از پایگاه های مشترک در مناطق مختلف درجریان است از آذربایجان گرفته تا مناطق دیگر در منطقه، این مسئله تهدید فزاینده ای علیه کشورهای عربی و اسلامی به شمار می رود و کشورهای مقاوم و ملت های منطقه باید برای خنثی سازی این تهدید فعالیت کنند، همانطور که پیشتر توانسته اند دسیسه ها را از طریق مقاومت مردمی بویژه در لبنان و فلسطین خنثی کنند.

علامه فضل الله تاکید کرد : هرگونه پایگاه نظامی در کشورهای ما اهرم دیگری برای سلطه بر کشور ما و دخالت در همه امور داخلی آن خواهد بود.

وی درخصوص تلاش دولت آمریکا برای از متلاشی کردن ساختار سیاسی لبنان و ایجاد بحران های امنیتی در آن ابراز نگرانی کرد و از ملت های عرب و مسلمان خواست تا با خطر ناشی از دولت "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا که همچنان درحال دسیسه چینی برای شعله ور کردن بحران سیاسی و امنیتی منطقه است، بایستند.

علامه فضل الله گفت که دولت کنونی آمریکا فقط با زبان زور با جهان سخن می گوید و بحران آفرینی می کند و صلح جهانی را به گونه بی سابقه ای به خطرانداخته و تهدید می کند.

وی افزود : حتی زمانی که رئیس جمهوری آمریکا از ارزش های دموکراسی غرب براساس مفهوم آمریکایی و اعتقاد نومحافظه کاران سخن می گوید از لحنی تهدید آمیز استفاده می کند زیرا بوش معتقد به شیوه دموکراسی تحمیلی با زور نظامی است که همسو با منافع دولت وی در جهان باشد.

علامه فضل الله گفت : دولت بوش نه تنها از نظر نظامی بلکه از نظر سیاسی شکست خورده و چهره آن در جهان سوم و به طور مشخص جهان عربی و اسلامی زشت تر و وحشیانه تر شده است تا جایی که دیگر تلاش های تبلیغاتی و هزینه های مالی دولت آمریکا کمکی به بهبود وجهه آن نمی کند.

وی خاطرنشان کرد : دولت آمریکا صراحتا از طرح باقی ماندن (طولانی مدت) درعراق همانند کره جنوبی سخن می گوید و همگان می دانند که هدف آمریکا از اشغال عراق نه فقط کنترل امنیت این کشور و غلبه بر امور سیاسی این کشور و ثروت ها و اقتصاد آن است، بلکه این اشغالگری در راستای بخشی از طرح آمریکا برای تسلط بر منطقه صورت گرفته است.

علامه فضل الله تاکید کرد : موضوع فقط محدود به عراق نیست و ملت های مسلمان منطقه باید حجم بالای خطر دولت آمریکا را که از شکست های گذشته خود درس نگرفته است، درک کنند.

وی افزود : دولت آمریکا همچنان در تلاش برای شعله ور کردن (بحران) امنیتی و سیاسی منطقه درباره پرونده های مختلف از مسئله هسته ای صلح آمیز ایران گرفته تا سودان و سومالی و نیز فشار بر سوریه و تلاش مستمر برای پیگرد جنبش مقاومت در فلسطین و لبنان و استفاده از شورای امنیت درخصوص همه این پرونده است.