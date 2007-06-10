به گزارش خبرنگار مهر، رایانی مخصوص متولد سال 1348 و دانش آموخته کارشناسی رشته تئاتر از دانشگاه هنرهای زیبا و کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس است. وی فعالیت های تئاتری خود را از دوران نوجوانی و حضور در خانه فرهنگ محله خود آغاز کرده است.



وی از نمایشنامه نویسان باسابقه و پرکار تئاتر محسوب می شود و تاکنون 15 متن نمایشی به نگارش درآورده که بیشتر آنها توسط کارگردان های مختلف به صحنه رفته اند. "تهران ـ پرندک" که سال گذشته سپیده نظری پور آن را در تئاتر شهر اجرا کرد، از جمله آثار نوشتاری اوست. وی همچنین موفق به کارگردانی 20 نمایش شده که آخرین کار او نمایش "آنکه گفت آری، آنکه گفت نه" بود که در تئاتر شهر به اجرا درآمد.



رایانی مخصوص از نخستین جشنواره تئاتر فجر در سال 61 موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر نوجوان شد و در هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر جایزه دوم کارگردانی را به خاطر اجرای نمایش "خشم و هیاهو" به خود اختصاص داد. وی در زمینه کارهای مطبوعاتی نیز فعالیت زیادی دارد که سال ها فعالیت به عنوان دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه جوان از آن جمله است. آخرین سمت وی نیز مدیر بخش پژوهش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی بود.



وی یکی از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی است و مدتی به عنوان قائم مقام و سپس مدیر گروه نمایش این دانشکده فعالیت کرده است. علاوه بر اینکه سابقه طولانی در تدریس دروس تئاتر با گرایش نمایشنامه نویسی در همین دانشگاه دارد.



مجموعه تئاتر شهر از مدت ها قبل مدیر نداشته است. پس از اینکه حسین پارسایی به عنوان مدیر کل هنرهای نمایشی معاونت هنری وزارت ارشاد معرفی شد و از تئاتر شهر رفت، این مجموعه مدیر اجرایی داشت و یک مدیر واحد اداره این مجموعه را بر عهده نداشته است. اکنون پس از گذشت بیش از دو سال رایانی مخصوص به این پست گماشته می شود.

گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری مهر ضمن تبریک به مهرداد رایانی مخصوص، برای این هنرمند و مدرس تئاتر در سمت جدید خود آرزوی توفیق می‌کند.