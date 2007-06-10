20 نمایشگاه صنایع دستی در مازندران برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود احمدی نیا عصر امروز در آیین افتتاح نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان شهرهای غرب مازندران در مصلای نماز جمعه چالوس افزود : در این نمایشگاه 30صنعتگر از شهرهای نور، نوشهر، چالوس ، تنکابن و رامسر انواع هنرهای صنایع دستی شامل صنایع چوبی ، نمد مالی ، سفال و سرامیک ، چادر شب ، تابلوهای معرق منبت ، سوخته کاری روی چوب ، سمبو بافی ، لباس محلی ، مجسمه سازی ، گره چینی و نقوش سنتی ، مینیاتور و خطاطی را در 25 غرفه به مدت چهار روز در مصلی نماز جمعه چالوس به معرض نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به تنوع رشته های صنایع دستی در استان اظهار داشت : 100 هزار صنعتگر در 70 رشته صنایع دستی در استان فعالند که تاکنون 30 هزار نفر از آنان شناسایی شدند.

احمدی نیا تصریح کرد : 7 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه، آموزش و تکمیل طرح های عمرانی به حوزه صنایع دستی استان اختصاص یافت و از محل اعتبارات صندوق مهر امام رضا(ع) به 128 طرح اشتغالزا در بخش صنایع دستی ، سه میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت اعطا شد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران یادآورشد : در سه ماهه نخست امسال بیش از هزار نوآموز در 16 مرکز شهرستانی به صورت رایگان در رشته های مختلف صنایع دستی آموزش دیدند.

