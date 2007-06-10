استقرار تیم های پزشکی در مناطق سیل زده / هیچ بیماری واگیردار در منطقه گزارش نشده است

دکتر فرزاد پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس آخرین اطلاعات رسیده از استانهای بحرانی کشور ، بتدریج راههای ارتباطی روستاهای سیل زده درحال بازگشایی است و نیروهای امدادی برای ارائه خدمات از صبح امروز به تدریج وارد این مناطق شده اند.

وی خاطر نشان کرد : درحال حاضر در روستاهای استانهای سیستان ، کرمان و هرمزگان بدلیل کمبود و عدم دسترسی سریع به آب آشامیدنی، احتمال بروز بیماریهای واگیردار ، گوارشی ، روده ای و انگلی وجود دارد .

رئیس اورژانس کشور تاکید کرد : تا کنون گزارشی از شیوع بیماریهای واگیر دار در منطقه ارائه نشده است اما درمجموع به منظور جلوگیری از شیوع این بیماریها 15 تیم پزشکی به مناطق آسیب دیده سیستان ، 3 تیم به کرمان و 3 تیم پزشکی نیز به هرمزگان اعزام و به زودی مستقر می شوند.