آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری کرونا/ جاماندگان چه کسانی هستند؟

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر کسب و کارها در سراسر کشور که منجر به توقف فعالیت‌ها و تعدیل بسیاری از نیروهای کار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۳ اسفند ماه سال گذشته، اقدام به طراحی سامانه بیمه بیکاری کرد تا از این طریق کارگرانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شده اند، شناسایی شده و به مدت سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) بیمه بیکاری حوادث غیرمترقبه بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون کار دریافت کنند و بتوانند با این بیمه بیکاری، گذران معیشت کنند که در همین ارتباط دولت اعلام کرد مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده است.

بر این اساس، با توجه به جمع آوری اطلاعات و تخصیص منابع لازم، بیمه بیکاری ناشی از کرونا تا اردیبهشت ماه توسط خزانه داری کل کشور به حساب مشمولان واریز شد و آنطور که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد بیش از ۹۰ درصد مشمولان ثبت نام شده، مقرری را دریافت کردند.

در این بین برخی از کارگرانی که شغلشان را از دست داده اند بنا به دو دلیل «ثبت اشتباه شماره حساب یا شماره تماس» و «عدم ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری و مراجعه صرف به ادارات کار و مراکز کاریابی» موفق به دریافت بیمه بیکاری نشده اند.

ابتدا اعلام شد که جاماندگان با تلفن گویای مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۴۲۰ تماس گرفته و راهنمایی لازم را جهت رفع مشکلات احتمالی دریافت کنند، اما با توجه به عدم دسترسی برخی از افراد به این تلفن گویا، باز هم جاماندگان نتوانستند شرح حالی از وضعیت خود ارائه دهند.

جاماندگان به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند

در همین حال، پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد وضعیت کارگران جامانده از بیمه بیکاری، از آن حکایت داشت که آن دسته از جاماندگان بیمه بیکاری کرونا که مدت بیکاری آنها تا خرداد ماه استمرار داشته، باید جهت احراز هویت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و سپس مطابق با پیامک ارسالی از سوی وزارت تعاون، وارد سامانه prkar.mcls.gov.ir شوند.

همچنین در صورتی که بیکاری افراد از اسفند ماه سال گذشته تاکنون استمرار داشته و یا اینکه از ابتدای خرداد ماه بیکار شده اند، باید باز هم به سامانه prkar.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

توجه شود که اگر افراد قبلاً در سامانه prkar.mcls.gov.ir احراز هویت شده اند، دیگر نیازی به احراز هویت مجدد نیست و با ورود پسوردی که در اختیار دارند می‌توانند وارد سامانه جامع روابط کار شوند و زیرسامانه بیمه بیکاری را انتخاب و مدارک مورد نیاز مربوط به علت بیکاری و … را آپلود کنند.

بر پایه این گزارش، مطابق با اطلاعات جمع آوری شده از کاریابی‌ها و ادارات کار، ۱۴ هزار نفر صرفاً به این مراکز مراجعه کرده اند که جزو جاماندگان محسوب شده و از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیامک دریافت کرده اند.

بیمه بیکاری بر اساس ماده ۷ قانون واریز می‌شود

البته آنطور که وزارت تعاون اعلام کرد، برای افرادی که از ابتدای خرداد سال جاری بیکار می‌شوند و یا اینکه بیکاری آنان استمرار داشته باشد، هرگونه پرداخت صرفاً بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی و ماده ۷ قانون بیمه بیکاری خواهد بود؛ همچنین لازم است افراد شروط قانونی اعلام شده را دارا باشند تا در صورت تأیید مدارک و مستندات، بیمه بیکاری واریز شود.

بر این اساس، مطابق با ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، میزان مقرری بیمه بیکاری مطابق با بند ب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق یا کار مزد روزانه بیمه شده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مبلغ بیمه بیکاری نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در هر سال کمتر باشد و همچنین نباید از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

گفتنی است، مطابق با آخرین آمارها، ۸۶۳ هزار و ۶۰۵ نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۷۲۳ هزار و ۴۹۶ نفر حائز شرایط دریافت بیمه بیکاری شناخته شده‌اند.