نفس کویرنشینان به تنگ آمد/ تاخت و تاز ریزگردها زیر آسمان شرق

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خراسان جنوبی به عنوان سومین استان پهناور، دارای آب و هوای متفاوتی با دیگر نقاط کشور است. آب و هوایی گرم که خساست ۲۱ ساله آسمان بر ماهیت خشک بودنش افزوده است.

حکایت خشکسالی این دیار سری دراز داشته و ریشه در چندها سال گذشته دارد. تا دیروز خاطرات بزرگ‌ترها مملو از حاکمیت سال‌های خشک و بی آبی بوده که امروز اثرات نامطلوبی بر جای گذاشته و امروز داستان دیگری به نام ریزگردها.

کمبود پوشش گیاهی، وزش بادهای ۱۲۰ روزه در خراسان جنوبی باعث شده تا وسعت زیادی از اراضی استان بیابانی شود که این امر پای مهمان ناخوانده ای به نام ریزگردها را به آسمان خراسان جنوبی باز کرده است.

افزایش گستره بیابان و کانون‌های بحران که ریز گردها تنها مسبب آن هستند، هشداری جدی به مسئولان است. اگرچه اعتباراتی در راستای اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی اختصاص داده‌شده اما پاسخگوی وسعت استان نیست و باید پیگیری‌های بیشتری انجام شود.

آنالیز پدیده گرد و غبار در خراسان جنوبی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پدیده ریز گردها در استان بیان کرد: خشکسالی‌های چندین ساله در استان آثار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر جای گذاشته است.

ابوالحسن میرجلیلی ادامه داد: خشکسالی‌ها به‌طور مستقیم بر معیشت دامداران و کشاورزان تأثیر گذاشته و ریز گردها و طوفان، گردوغبار از اثرات غیرمستقیم خشکسالی در استان هستند.

وی بابیان اینکه همه‌ساله در فصول بهار و تابستان شاهد این پدیده هستیم، افزود: وجود قریب به ۳۵ کانون بحرانی بیابان‌زا در استان می‌تواند عاملی مؤثر در وقوع این پدیده باشد.

میرجلیلی طولانی بودن مرز مشترک با افغانستان که خود دارای کانون‌های بحرانی زیادی است و هم‌جواری با استان‌های درگیر با خشکسالی می‌تواند در خراسان جنوبی تأثیر مستقیمی بگذارد.

اختصاص ۲ میلیارد اعتبار به ایستگاه‌های سنجش گرد و غبار

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در گفت و گو با مهر بیان کرد: سال گذشته مبلغی بالغ بر هفت میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی در راستای مقابله با پدیده گرد و غبار اختصاص یافت.

حسن اکبری با بیان اینکه از محل این اعتبار اقدامات خوبی در راستای مقابله و کاهش پدیده گرد و غبار در استان تعریف شد، گفت: بخشی از این پروژه‌ها اجرایی شده و بخشی در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سه ایستگاه سنجش کیفی هوا در استان فعال است، اظهار کرد: یک مرکز در بیرجند و دو مورد در شهرستان‌های نهبندان و سرایان مستقر است.

بنا به گفته اکبری اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای خرید دو ایستگاه سنجش کیفی هوا برای خراسان جنوبی اخذ شده است.

وی بیان کرد: سال گذشته مبلغ ۴۰ میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به استان خراسان جنوبی در راستای مقابله با پدیده گرد و غبار اختصاص یافت.

اکبری افزود: در این راستا طرح‌هایی اعم از حفاظت، قرق و مدیریت چرا، مراقبت، آبیاری و واکاوی و کاشت، احداث و اصلاح جاری انتقال، توزیع آب و تعمیر آبشخورها، حفظ و نگهداری، تأمین و تجهیز ایستگاه‌های سنجش، پایش و آنالیز گرد و غبار تعریف شده و در حال اجرا است.

فرسایش بادی در سطح ۲ میلیون هکتار از اراضی استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اختصاص ۵۵۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی ستاد مقابله با پدیده گردو غبار را از دیگر اعتبارات سال گذشته دانست و گفت: همچنین احداث و اصلاح مجاری انتقال، توزیع آب و تعمیر آبشخورها در سطح مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان از جمله اقدامات انجام شده از این محل بوده است.

اکبری بیان کرد: از محل این اعتبار سه ایستگاه ذخیره آب در شهرستان‌های زیرکوه، بشرویه و خوسف در حال احداث است.

وی اظهار کرد: با توجه به وجود ۳۵ کانون بحرانی گرد و غبار در استان، به ایستگاه‌های بیشتری در خصوص کنترل، پایش و آنالیز گردو غبار نیاز داریم که مقدمات کار برای انعقاد قرارداد در خصوص خرید دو ایستگاه جدید در حال انجام است.

اکبری با بیان اینکه تاکنون بیش از دو میلیون هکتار از وسعت استان را کانون‌های بحرانی فرسایش بادی تشکیل داده است، افزود: فعالیت‌های انسان‌ساز بر این موضوع تأثیر بسزایی گذاشته و نیازمند دستگاه‌ها و تجهیزات لازم در خصوص پایش و آنالیز گرد و غبار در استان هستیم.

رشد ۵۵ درصدی کانون‌های بحرانی بیابان در خراسان جنوبی

علیرضا نصرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بیابان‌های استان بیان کرد: بر اساس آخرین مطالعات در سال ۹۶ مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی از سه میلیون و ۱۲۱ هزار و ۴۷۶ هکتار به پنج میلیون و ۲۴۳ هزار و ۹۶ هکتار یعنی حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه مساحت کانون‌های بحرانی استان هم از یک میلیون و ۳۸۶ هزار و ۷۴۱ هکتار به دو میلیون و ۱۴۴ هزار و ۷۲۹ هکتار رسیده است، افزود: این میزان از رشد ۵۵ درصدی برخوردار بوده که نیازمند توجه است.

نصرآبادی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته بیان کرد: متناسب با اعتبارات داده شده تا سال ۹۷، بیش از ۱۷۴ هزار و ۷۸۳ هکتار عملیات بیولوژیک انجام شده است.

اظهار کرد: اجرای ۲۸۲ کیلومتر بادشکن زنده، ۱۰۰ کیلومتر بادشکن غیر زنده، مراقبت و آبیاری‌های سنواتی سه هزار و ۷۰۰ هکتار، مدیریت رواناب ۹ هزار هکتار، اجرای سیستم‌های چرایی هفت هزار و ۷۵۰ هکتار، و ساماندهی و کنترل چرای دام در ۹ هزار و ۱۴۳ هکتار از اقدامات سال گذشت بوده است.

بنا به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری خراسان جنوبی ۸۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار به بحث نهضت بیابان زدایی در استان اختصاص یافته است.

لزوم انجام اقداماتی ویژه برای بیابان‌زدایی

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از شدت پیشرفت بیابان در استان انجام شده است، گفت: تاکنون حدود ۸۰ درصد این طرح‌های سال گذشته در راستای بیابان زدایی انجام شده است.

وی با بیان اینکه ریز گردها و پدیده گردوغبار یکی از معضلات جهانی بوده که در خراسان جنوبی شرایط سخت‌تری دارد، افزود: مقابله با این امر نیازمند جلوگیری از روند خزنده حرکت بیابانزایی است.

نصرآبادی بابیان اینکه لازم است در زمینه مقابله با ریز گردها نگاه جدی‌تری داشته باشیم، افزود: اگرچه اقدامت زیادی برای بیابان‌زدایی انجام‌شده اما کافی نیست.

نصرآبادی با اشاره به عوامل افزایش بیابان‌زایی در خراسان جنوبی بیان کرد: تداوم ۱۹ ساله خشکسالی ازجمله موارد تأثیرگذار برافزایش بیابان است به‌گونه‌ای که این خشکسالی تا ۳۰ سال آینده تشدید می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی ماسه‌های روان را از دیگر عوامل افزایش بیابان دانست و افزود: همچنین گردوغبار پدیده‌ای مستمر برافزایش بیابان است.

اگرچه تاکنون اقدامات زیادی در راستای مهار بیابان و مقابله با گرد و خاک انجام شده اما کافی نبوده و اعتبارات بیشتری می‌طلبد. وقت آن رسیده زنگ خطر این مهمان نفس گیر به گوش پایتخت‌نشینان برسد در غیر این صورت شاهد بحرانی بزرگ در استان خواهیم بود.