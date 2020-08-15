آغاز فاز دوم طرح رهگیری سیگار از ابتدای شهریور

عطاالله معروفخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه از اول شهریورماه تولید و واردات سیگار فاقد شناسه رهگیری ممنوع است، گفت: با اجرای فاز دوم طرح رهگیری سیگار، فعالیت مخرب سودجویان و مافیای قاچاق سیگار کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به آخرین وضعیت طرح رهگیری سیگار گفت: از اول شهریورماه، گام اول از فاز دوم طرح رهگیری سیگار آغاز خواهد شد و از این تاریخ، کلیه سطوح بستهبندی سیگار دارای شناسه رهگیری میشوند.
وی ادامه داد: شناسه رهگیری به صورت برچسب یا چاپ روی بستهبندیهای سیگار درج خواهد شد که شامل شناسه رهگیری، بارکد دوبعدی، شماره سریال خواهد بود.
به گفته این مقام مسئول از اول شهریور، تولید و واردات سیگار فاقد شناسه رهگیری ممنوع بوده و کلیه عوامل زنجیره توزیع میتوانند نسبت به استعلام اصالت سیگار از طریق شناسه رهگیری اقدام کرده و سپس آن کالا را خریداری کنند.
وظایف بازیگران بازار سیگار پس از آغاز طرح رهگیری
معروفخانی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان سیگار کاملاً به وظایف خود در مورد اجرای طرح رهگیری آگاه هستند، گفت: وظیفه اصلی آنها، تولید سیگار دارای شناسه رهگیری و اظهار آن شناسههای رهگیری در سامانه جامع تجارت است.
این مقام مسئول افزود: توزیعکنندگان عمده و خرده سیگار نیز از تاریخ یکم شهریورماه میبایست نسبت به استعلام شناسه رهگیری اقدام کرده تا از اصالت سیگار مطمئن شوند و این امر تغییری در وظایف آنها در سامانه جامع تجارت ایجاد نمیکند. یعنی، توزیعکنندگان سراسری و استانی سیگار کما فیالسابق باید خرید و فروش خود را در سامانه ثبت نمایند و نیازی به انجام فرایند جدیدی در سامانه نیست.
تکلیف سیگارهای از پیش موجود در بازار و انبارها چه میشود؟
رئیس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور با بیان اینکه برای جلوگیری از سوءاستفاده و یکپارچگی بازار سیگار کشور، طبیعی است که باید سیگارهای قبلی در یک مهلت معین به اتمام برسند، گفت: این بازه زمانی در نامه ارسالی از سوی مرکز برنامهریزی که مصوب کمیته فنی و با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی نظیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده به کلیه عوامل زنجیره تأمین ابلاغ شده است.
وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای فعالان بازار دخانیات اظهار داشت: البته به جهت اینکه برخی برندهای سیگار زمان بیشتری را برای اتمام نیاز دارند به عوامل زنجیره تجاری اعلام شده است، در صورتی که در بازههای زمانی مشخص شده سیگارهای فاقد شناسه به اتمام نرسید، حتماً موجودیهای خود را اعلام کنند تا کمیته اجرایی طرح رهگیری نسبت به تصمیمگیری و اعلام بازه زمانی مجدد اقدام کند.
معروفخانی تاکید کرد: بنابراین به هیچ عنوان قصد جلوگیری از عرضه «سیگارهای از پیش موجود» وجود ندارد و مرکز نظارت بر دخانیات کشور به عنوان متولی اجرای این طرح، حتماً کمال همکاری را با تولیدکنندگان و توزیعکنندگان انجام خواهد داد تا آخرین پاکت سیگار از سیگارهای فاقد شناسه به اتمام برسد. البته این امر نیازمند همکاری فعالان بازار دخانیات برای فروش هرچه زودتر سیگارهای فاقد شناسه است.
مافیای سیگار با شایعه پراکنی قصد برهم زدن بازار دخانیات را دارند
این مقام مسئول با انتقاد از فعالیت برخی افراد سودجو در فضای مجازی برای برهم زدن بازار سیگار گفت: لازم به توضیح است که بیشترین سود را از اجرای این طرح افرادی خواهند برد که با مجوز و به صورت قانونی مشغول فعالیت در بازار سیگار هستند و میخواهند از اصالت سیگار اطمینان حاصل کنند.
وی ادامه داد: طبیعی است برخی افرادی که فعالیت غیرقانونی دارند، از شفافیت استقبال نکرده و به شایعات دامن بزنند، زیرا کسبوکار آنها در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
معروفخانی با تکذیب شایعات مربوط به حذف برخی از برندهای سیگار بعد از اجرای طرح رهگیری این کالا گفت: هموطنان و توزیع کنندگان سیگار اصلاً به شایعاتی مانند جلوگیری از خرید و فروش برندهای مجاز خارجی که در ایران تولید میشوند یا جلوگیری از فروش سیگارهای فاقد شناسه قبلی یا تغییر قیمت سیگارها توجه نکنند، چرا که تمام جوانب در اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفته و ضرر و زیانی متوجه فعالان بازار سیگار نخواهد شد
وی در پایان افزود: لذا درخواست ما از توزیعکنندگان سیگار این است که اولاً به شایعات توجهی نکنند و ثانیاً در صورتی که ابهام یا سوالی دارند، حتماً از همکاران ما در مرکز برنامهریزی و سازمانهای صمت استانی و شماره تماسهایی که در ابلاغیههای مرکز به آنها اعلام شده است، پیگیری نمایند.
قاچاق سالانه ۱۰ تا ۲۰ میلیارد نخ سیگار به داخل کشور
به گزارش خبرنگار مهر، در سال گذشته ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید شده است. همچنین میزان مصرف سالانه سیگار در کشور بین ۶۵ تا ۷۵ میلیارد نخ برآورد میشود که مازاد آن به صورت قاچاق وارد کشور شده و آسیب فراوانی به تولید ملی وارد میسازد؛ علاوه بر این عرضه و مصرف سیگار قاچاق باعث تضییع حقوق دولتی و از دست رفتن هزاران میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای کشور میشود.
گفتنی است که طرح رهگیری سیگار در اسفندماه سال گذشته با حضور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رونمایی شد، اما اجرایی شدن این طرح به دلیل شیوع ویروس کرونا تاکنون به تعویق افتاده است. به گفته کارشناسان با ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع دخانیات میتوان از عرضه سیگارهای قاچاق و بیکیفیت جلوگیری کرد.
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