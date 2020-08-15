جنگ با امام حسین (ع) به قوت خود ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین همزمان با عادی سازی روابط امارات متحده عربی با رژیم اشغالگر صهیونیستی و اعمال محدودیت برای مراسمهای محرم در بحرین و بازگشایی بسیاری از فعالیتها در بیانیهای گفت: آنچه در بحرین و در آستانه ماه محرم شاهدیم اعلام جنگ با امام حسین (ع) است.
متن این بیانیه به این شرح است:
در بحرین از طرفی با اجازه بازگشایی مجتمعهای تجاری، بازارها، استخرها و سالنهای ورزشی مواجهیم و در مقابل آنچه من درباره اوامر صادره در خصوص محرم میفهمم این است که: «ما حسین (ع) را نمیخواهیم، باید حسین (ع) را طرد کرد و جنگ با حسین (ع) به قوت خود ادامه دارد.» اگر کسی ادعایی غیر از این دارد بگوید و (دلیلش) را بیان کند.
عیسی احمد قاسم
۱۴ اوت ۲۰۲۰
۲۴ مرداد ۱۳۹۹
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