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۲۵ مرداد ۱۳۹۹، ۸:۰۷

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان مهران خبر داد

رفع تصرف ۱۷ هزار هکتار از اراضی ملی در شهرستان مهران

رفع تصرف ۱۷ هزار هکتار از اراضی ملی در شهرستان مهران

ایلام-رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان مهران از رفع تصرف ۱۷ هزار هکتار از اراضی ملی در شهرستان مهران خبر داد و گفت: حراست از اراضی ملی جزو اولویت های اصلی منابع طبیعی است.

سعید طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور وظیفه حفاظت و حراست از اراضی ملی و عمومی به عهده ادارات منابع طبیعی است.

وی گفت: در این راستا در پنج ماهه نخست سال ۹۹، ۲۸ پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی که توسط سودجویان مورد تصرف در شهرستان مهران قرار گرفته بود در مراجع قضایی تشکیل شده است.

طاهری بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۷ هکتار از آن اراضی، خلع ید و از تصرف متجاوزین خارج شده است.

وی در ادامه با بیان این مطلب که اراضی ملی متعلق به عموم مردم است و وظیفه حفاظت و حراست از آنها نیز به عهده تمام افراد جامعه است، از مردم خواست که مشاهده هر گونه تخریب و تصرف غیر مجاز را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به این اداره گزارش دهند.

کد مطلب 4998495

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