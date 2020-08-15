رفع تصرف ۱۷ هزار هکتار از اراضی ملی در شهرستان مهران

سعید طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور وظیفه حفاظت و حراست از اراضی ملی و عمومی به عهده ادارات منابع طبیعی است.

وی گفت: در این راستا در پنج ماهه نخست سال ۹۹، ۲۸ پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی که توسط سودجویان مورد تصرف در شهرستان مهران قرار گرفته بود در مراجع قضایی تشکیل شده است.

طاهری بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۷ هکتار از آن اراضی، خلع ید و از تصرف متجاوزین خارج شده است.

وی در ادامه با بیان این مطلب که اراضی ملی متعلق به عموم مردم است و وظیفه حفاظت و حراست از آنها نیز به عهده تمام افراد جامعه است، از مردم خواست که مشاهده هر گونه تخریب و تصرف غیر مجاز را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به این اداره گزارش دهند.