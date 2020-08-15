چین: قلدری و یکجانبه گرایی آمریکا محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نمایندگی چین در سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای، موضع نهایی خود درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و همچنین تهدید آمریکا مبنی بر فعال کردن مکانیسم ماشه را اعلام کرد.

در این بیانیه با اشاره به ناکامی واشنگتن در جلب نظر اعضای شورای امنیت به تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران، می‌خوانیم: نتیجه رای گیری یک بار دیگر نشان می دهد که یکجانبه‌گرایی از حمایت برخوردار نیست و قلدری شکست خواهد خورد.

این رای‌گیری نشان داد که هر گونه تلاشی برای اولویت بخشیدن به منافع خود به جای منافع مشترک جامعه بین المللی، به بن بست می خورد.

هیئت نمایندگی چین در ادامه این بیانیه افزود: اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت معتقد هستند که باید از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، دفاع و آن را اجرا کرد. بنابراین، آمریکا -که دیگر از طرف های برجام نیست- حق ندارد از شورای امنیت درخواست استناد به مکانیسم ماشه (اسنپ بک) را داشته باشد.

چین در نهایت هشدار داد: در صورتی که آمریکا پافشاری کند، محکوم به شکست است.

به گزارش مهر، قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران نه تنها با رای منفی روسیه و چین مواجه شد؛ بلکه رای ممتنع ۱۱ کشور دیگر شامل آلمان، فرانسه، انگلیس، بلژیک، اندونزی، آفریقای جنوبی، استونی، نیجر، تونس، ویتنام، سنت وینسنت و گرنادین را نیز در پی داشت.

در این میان، تنها آمریکا و جمهوری دومینیکن به این قطعنامه رای مثبت دادند.

آلمان، فرانسه و انگلیس به عنوان طرفین اروپایی برجام و البته متحدان سنتی واشنگتن، اگرچه با طرح اتهاماتی در خصوص نقش منطقه‌ای ایران، زبان به انتقاد از این کشور گشودند؛ نهایتاً با اذعان به اینکه قطعنامه پیشنهادی آمریکا از حمایت قاطع شورا برخوردار نیست و مبانی را برای اجماع نظر فراهم نمی‌آورد؛ به آن رای ممتنع دادند.