به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نوری همدانی در پاسخ به سوالی درباره اجرای نذر در شرایط کرونا پاسخ دادند: آن طوری که مرقوم داشته‌اید اگر یقین داشته باشد انجام نذر در شیوع بیماری مؤثر است می‌تواند نذر خود را به تأخیر اندازد.

متن این پاسخ به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک مرجع عالی قدر حضرت آیت اللّه العظمی نوری همدانی دامت برکاته

با آرزوی صحت و سلامتی برای حضرت مستطاب عالی

با توجه به بیماری کرونا و شیوع آن از طرق مختلف در جامعه و از طرفی هم ایام عزاداری ماه محرم و انجام نذورات که متدینین هر ساله انجام می‌دهند، استدعا دارد نظر مبارک را پیرامون اجرا نذورات با شرایط پیش آمده بفرمائید.

پاسخ:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

اگر نذر محدود به زمان خاص نیست می‌توان به تأخیر انداخت و اگر صیغه نذر خوانده و محدودیت زمانی هم دارد مثلاَ نذر کرده در روز عاشورا این نذر اجرا گردد و تمام شرایط هم فراهم است باید نذر اجرا گردد و قابل تغییر نیست ولو به شکل محدود و با رعایت مسائل بهداشتی صورت گیرد.

اما در صورتی که شرایط فراهم نباشد اجرا نذر به تأخیر خواهد افتاد تا در اولین زمان ممکن که شرایط فراهم شد نذر را اجرا می‌کند و اگر آن طوری که مرقوم داشته‌اید یقین داشته باشد انجام نذر در شیوع بیماری مؤثر است می‌تواند نذر خود را به تأخیر اندازد.

حسین نوری همدانی