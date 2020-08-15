دریاچه کافتر با بارش ۸۰۰ میلی متری هم احیاء نشد

مسئول هماهنگی سازمان‌های مردم نهاد تخصصی منابع طبیعی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، معتقد است برای رفع موانع در محل ورودی روان‌آب‌های منتهی به دریاچه کافتر عزم جدی وجود ندارد.

مجید تقی خانی گفت: عدم بارش، دلیل اصلی خشکی تالاب کافتر نیست و با توجه به آمار اداره هواشناسی، حتی در ۱۰ سال اخیر حوزه آبریز دریاچه کافتر با میانگین بارش ۲۹۰ میلیمتری مواجه بوده است.

وی افزود: از دلایل خشک شدن تالاب می‌توان به اختلال در ورودی‌های مسیر آب به بستر دریاچه در طول ۸۰ کیلومتری رودخانه شادکام نام برد که توسط برخی افراد نسبت به ایجاد آبگیرهای عظیم در طول مسیر اقدام کرده‌اند.

تقی خانی ادامه داد: همچنین دستکاری در دیواره رودخانه شادکام باعث هدر رفت آب ناشی از سیلاب‌ها و روان آب‌ها می‌شود که باعث ازدست رفتن مورفولوژی رودخانه شادکام شده است.

این فعال محیط زیست معتقد است: شکل و ساختمان رودخانه شادکام از بین رفته و شکل هندسی آبراهه، شکل بستر و پروفیل طولی رودخانه نیز دچار بهم ریختگی زیادی شده که در سرعت جریان فرسایش و نحوه رسوب گذاری تأثیر منفی داشته است.

مدیر انجمن همیاران و پاکسازان طبیعت شهرستان اقلید ادامه داد: لازم است این موانع از بستر رودخانه شادکام برداشته شود تا آب حاصل از بارندگی‌ها و سیلاب‌ها به دریاچه کافتر برسد و شاهد آبگیری آن باشیم.

وی افزود: اگر این موانع نبود در دو سال اخیر که این منطقه شاهد بارش‌های کم نظیر ۸۰۰ میلیمتری بود، آب حاصل از سیلاب‌ها راهی بجز بستر دریاچه نداشتند و دریاچه کافتر آبگیری می‌شد اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد.

جلسه‌ای که اعضایش حق تصمیم گیری نداشتند

این فعال محیط زیست افزود: در مسئولان محلی شهرستان اراده کافی برای احیای این تالاب آب شیرین وجود ندارد و در جلسه روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه با توجه به هماهنگی‌های لازم قبلی و دعوت رسمی، به اعزام نماینده بدون حق تصمیم گیری اقدام کردند.

تقی خانی ادامه داد: در آخرین جلسه کارگروه تالاب‌های استان که با مسئولیت استاندار فارس بر احیای تالاب کافتر به برداشتن موانع در رودخانه شادکام تاکید شده و مدیر کل محیط زیست استان برای انجام این فرآیند بودجه اختصاص داده شد اما در شهرستان اقلید متأسفانه با کارشکنی و کاهلی روبرو هستیم.

مسئول هماهنگ کننده سازمانهای تخصصی منابع طبیعی استان فارس در پایان اظهار امیدواری کرد که تا قبل از شروع بارندگی‌ها عملیات اجرایی برداشتن موانع و اصلاح شکل هندسی رودخانه شادکام که در سالهای اخیر به ‌دست انسان‌ها دچار تغییراتی شده بزودی آغاز شود و در سال جاری با عنایت خداوند شاهد آبگیری بخش اعظمی از تالاب کافتر باشیم.

تقی خانی افزود: همچنین با برنامه ریزی های انجمن همیاران طبیعت شهرستان اقلید و تدوین برنامه‌های لازم چندین شغل برای جامعه محلی تعریف شده است که امید است تعدادی از جوانان محلی مستقر در حوزه تالاب با حمایت دولت صاحب شغل شوند.

به گزارش مهر، دریاچه آب شیرین کافتر در نزدیکی روستایی به این نام، در ارتفاع ۲۳۰۰ متری از سطح دریاها قرار گرفته و یکی از مرتفع‌ترین دریاچه‌های ایران است.

این تالاب سال‌ها محل ورود پرندگان مهاجر از مناطق سردسیر عرض‌های جغرافیایی بالاتر بوده است که از سال ۱۳۸۶ تاکنون خشک شده است.

شهرستان اقلید در ۲۶۷ کیلومتری شمال شیراز قرار دارد.