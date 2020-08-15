دامداران آذربایجان غربی مراقب بیماری تب سه روزه دامی باشند

سیدامید خلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با بیان اینکه تب سه روزه دامی یک بیماری عفونی ویروسی مختص گاو و گوساله و غیرقابل انتقال به انسان است، افزود: عامل مسبب این بیماری از بندپایان و حشرات ناقل به طور فصلی انتقال و شیوع مییابد.
وی مهمترین علائم ابتلای دامها به این بیماری را تب و لرزش، بی اشتهایی، افزایش ترشحات بینی و بزاق، کاهش ناگهانی تولید شیر و افت وزن دام، لنگش و سفت شدن مفاصل و عضلات و زمین گیر شدن دامها برشمرد و تصریح کرد: حمل و نقل دامهای آلوده از یک منطقه به مناطق دیگر موجب شیوع بیماری میشود و باید از آن اجتناب شود.
خلیل زاده ادامه داد: ضدعفونی و سمپاشی جایگاه نگهداری دامها، نابودی محل تجمع حشرات مثل آبهای سطحی اطراف دامداریها و واکسیناسیون جمعیت دامی هدف و اطلاع رسانی فوری موارد مشکوک بیماری به ادارات دامپزشکی میتواند از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کند.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: برای هرگونه اقدام به حمل و نقل دام حتماً باید گواهی معتبر بهداشتی قرنطینهای دامپزشکی را اخذ کرد تا سلامت جمعیت دامی منطقه، حفظ و صیانت شود.
خلیل زاده در خصوص اقدامات این اداره کل در مبارزه با ویروس کرونا گفت: اجرای طرحهای واکسیناسیون سالانه واحدهای دامی و طرح ایمن سازی طیور روستایی با رعایت حداکثری نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، اعمال مراقبتهای فعال و بیماریابی در واحدهای پرورش دام و طیور و گسترش پوشش ایمنی دامهای مناطق پرخطر با استفاده بهینه از اطلاعات سامانههای GIS سازمان دامپزشکی از مهمترین اقدامات این اداره کل است.
وی نظارت سیستماتیک و سامانهای بر مجوزهای جوجه ریزی و توزیع واکسنهای طیور، اقدام برای واگذاری امور بهداشتی، درمانی و صدور مجوزهای پرورش طیور صنعتی به مسئولان فنی و بهداشتی واحدها، ابلاغ دستورالعمل اجرایی برای تشدید رعایت نکات بهداشتی در کشتارگاههای دام و طیور و مراکز عرضه در سطح استان، نظارت بر ممنوعیت خرد کردن مرغ و فرآوردههای بسته بندی شده در مراکز عرضه، ضدعفونی روزانه کشتارگاهها و میادین عرضه دام و فعالیت آنها با حداقل ازدحام را از دیگر اقدامات این اداره کل در مبارزه با ویروس کرونا برشمرد.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی از راه اندازی دو واحد قرنطینه در مرز بارزگان خبر داد و افزود: این دو واحد از اسفندماه سال گذشته تاکنون مجوز صدورگواهی های حمل بهداشتی به مسئولین فنی واحدهای تولیدی، شروع مجدد عملیات ضد عفونی خودروهای ورودی از مرز به کشور بویژه در مرز بازرگان ودریافت درخواستهای صادرات و واردات و ترانزیت محمولههای دامی در حال تردد از مرزها به متقاضیان در اقصی نقاط کشور از طریق سامانه انلاین قرنطینه دامپزشکی را بر عهده دارند.
خلیل زاده گفت: تفویض اختیار صدور گواهیهای حمل بهداشتی به مسئولین فنی بهداشتی واحدهای تولیدی به منظور کاهش تردد به ادارات دامپزشکی در سطح استان، رعایت دستورالعملهای بهداشتی- قرنطینهای و فاصله گذاری و فراهم کردن تجهیزات بهداشتی برای شاغلان مراکز، تمدید اعتبار کد رهگیری خودروهای حامل محمولههای دامی بصورت غیر حضوری و تلفنی از دیگر اقدامات انجام شده در واحدهای قرنطینهای است.
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