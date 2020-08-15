به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، جنبش النهضه به عنوان مطرح ترین قدرت سیاسی در تونس با صدور بیانیه‌ای توافق میان امارات و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

این جنبش به ریاست «راشد الغنوشی» که ۵۴ نماینده از میان ۲۱۷ نماینده در پارلمان تونس دارد اعلام کرد که از ملت فلسطین و آرمان آن حمایت کرده و اقدام امارات را به مثابه تجاوزی علیه حقوق ملت فلسطین می‌داند.

جنبش النهضه از دیپلمات‌های تونسی که طرفدار آرمان فلسطین هستند خواست موضع مشخصی علیه این اقدام خطرناک اتخاذ کرده و تلاش‌های خود را برای حمایت از حقوق ملت فلسطین در محافل عربی و بین المللی افزایش دهند.

این جنبش اعلام کرد: اقدام امارات یک حرکت تحریک آمیز علیه ملت فلسطین و امت عربی و اسلامی و تمام ملت‌های حامی آرمان فلسطین به شمار می‌رود.

توافق میان امارات و رژیم صهیونیستی در راستای علنی کردن عادی سازی روابط میان دو طرف موجی از واکنش‌های منفی را به دنبال داشته است.