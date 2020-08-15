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۲۵ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۰۹

جنبش النهضه:

دیپلمات‌های تونسی موضع مشخصی علیه امارات اتخاذ کنند

دیپلمات‌های تونسی موضع مشخصی علیه امارات اتخاذ کنند

جنبش النهضه تونس اعلام کرد که توافق میان امارات و رژیم صهیونیستی نقض آشکار حقوق ملت فلسطین و حمایت از تجاوزات این رژیم علیه فلسطینی ها محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، جنبش النهضه به عنوان مطرح ترین قدرت سیاسی در تونس با صدور بیانیه‌ای توافق میان امارات و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

این جنبش به ریاست «راشد الغنوشی» که ۵۴ نماینده از میان ۲۱۷ نماینده در پارلمان تونس دارد اعلام کرد که از ملت فلسطین و آرمان آن حمایت کرده و اقدام امارات را به مثابه تجاوزی علیه حقوق ملت فلسطین می‌داند.

جنبش النهضه از دیپلمات‌های تونسی که طرفدار آرمان فلسطین هستند خواست موضع مشخصی علیه این اقدام خطرناک اتخاذ کرده و تلاش‌های خود را برای حمایت از حقوق ملت فلسطین در محافل عربی و بین المللی افزایش دهند.

این جنبش اعلام کرد: اقدام امارات یک حرکت تحریک آمیز علیه ملت فلسطین و امت عربی و اسلامی و تمام ملت‌های حامی آرمان فلسطین به شمار می‌رود.

توافق میان امارات و رژیم صهیونیستی در راستای علنی کردن عادی سازی روابط میان دو طرف موجی از واکنش‌های منفی را به دنبال داشته است.

کد مطلب 4998545
فاطمه صالحی

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