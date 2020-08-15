افزایش ۸ برابری تعداد بیماران کرونایی قم در یک ماه اخیر

سیامک محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند افزایش آمارهای شیوع کرونا در استان قم گفت: فوتی‌ها در هفته اخیر به حدود ۴۰ نفر رسیده و تعداد بیماران در یک ماه گذشته هشت برابر شده است و اگر همین روند ادامه داشته باشد استاندار می‌تواند برای کنترل شرایط محدودیت‌های بیشتری اعمال کند.