سیامک محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند افزایش آمارهای شیوع کرونا در استان قم گفت: فوتیها در هفته اخیر به حدود ۴۰ نفر رسیده و تعداد بیماران در یک ماه گذشته هشت برابر شده است و اگر همین روند ادامه داشته باشد استاندار میتواند برای کنترل شرایط محدودیتهای بیشتری اعمال کند.
پنجره مهر؛ رئیس مرکز بهداشت قم خبر داد؛
افزایش ۸ برابری تعداد بیماران کرونایی قم در یک ماه اخیر
قم - رئیس مرکز بهداشت استان قم گفت: در یک ماه اخیر تعداد بیماران کرونایی در استان قم افزایش هشت برابری داشته که نگران کننده است.
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