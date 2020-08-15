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۲۵ مرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۰۵

پنجره مهر؛ رئیس مرکز بهداشت قم خبر داد؛

افزایش ۸ برابری تعداد بیماران کرونایی قم در یک ماه اخیر

افزایش ۸ برابری تعداد بیماران کرونایی قم در یک ماه اخیر

قم - رئیس مرکز بهداشت استان قم گفت: در یک ماه اخیر تعداد بیماران کرونایی در استان قم افزایش هشت برابری داشته که نگران کننده است.

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سیامک محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند افزایش آمارهای شیوع کرونا در استان قم گفت: فوتی‌ها در هفته اخیر به حدود ۴۰ نفر رسیده و تعداد بیماران در یک ماه گذشته هشت برابر شده است و اگر همین روند ادامه داشته باشد استاندار می‌تواند برای کنترل شرایط محدودیت‌های بیشتری اعمال کند.

کد مطلب 4998556

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