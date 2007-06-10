هیچ ملتی در جهان از بوش استقبال نمی کند / آمریکا منفورترین دولت دنیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار دانیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوئه و هیأت همراه به نشانه های اضمحلال روند غیرعادلانه مناسبات بین المللی اشاره کردند و افزودند: یکی از نشانه ها این است که بعد از فروپاشی بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی، امریکا که درصدد تشکیل امپراتوری تک محوری قدرت در جهان بود، به هدف خود نرسیده زیرا امروز امریکا منفورترین دولت در دنیاست.

رهبر انقلاب اسلامی در همین خصوص خاطرنشان کردند: رئیس جمهور امریکا به هر کشوری در آسیا، آفریقا، امریکای لاتین و خاورمیانه سفر کند با تظاهرات گسترده اعتراض آمیز مواجه خواهد شد و حتی در اروپا نیز اکنون با تظاهرات و خشم مردمی مواجه است و چنین مسئله ای هیچگاه در دنیا سابقه نداشته است.

حضرت آیت الله خامنه ای نشانه دیگر تغییر روند مناسبات غیرعادلانه بین المللی را قدرت گرفتن نهضت های ضد امریکایی به ویژه تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران و قدرت روزافزون آن با وجود همه فشارها، دانستند و افزودند: در سالهای اخیر در امریکای لاتین، دولتهای ضد امریکایی یکی پس از دیگری بر سر کار آمدند و در هرکشوری از دنیای اسلام نیز اگر انتخابات برگزار شود، گروهها و اشخاصی رأی خواهند آورد که بیش از دیگران ضد امریکایی باشند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه تحقق مناسبات عادلانه بین المللی هدف مقدسی است که لازمه آن مجاهدت، امید و ایستادگی است، خاطرنشان کردند: هنگامی که در دنیا دو قدرت وجود داشت جمهوری اسلامی ایران با شعار نه شرقی و نه غربی مقابل آنها ایستادگی کرد و اکنون نیز ملت ایران در مقابل همه فشارها ایستاده است و خواهد ایستاد زیرا تنها راه رسیدن به قله های پیشرفت، تحمل سختی هاست.

ایشان همکاری میان کشورها و ملتهای مستقل و مبارز را ضروری خواندند و تأکید کردند: روابط جمهوری اسلامی ایران و نیکاراگوئه روابطی منطقی، متین و به نفع هر دو کشور است که باید بیش از پیش در همه زمینه ها گسترش یابد.

در این دیدار که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای دانیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوئه با تأیید سخنان رهبر انقلاب اسلامی گفت: همانگونه که شما گفتید نشانه های اضمحلال قدرت تک قطبی امریکا آشکار، و شکست و نابودی امپریالیسم بیش از هر زمان دیگر نزدیک تر شده است و امروز امریکا در میان ملتها منزوی است.

وی با اشاره به رشد روزافزون حرکتهای ضد آمریکایی در امریکای لاتین و روی کار آمدن دولتهای مخالف سیاستهای واشنگتن در این منطقه، خاطرنشان کرد: دولت امریکا اکنون در باتلاق عراق و افغانستان گرفتار شده ضمن آنکه حمایت مردم امریکا از دولت این کشور هم به شدت کاهش یافته است.

رئیس جمهور نیکاراگوئه افزود: در چنین شرایطی همکاری و ارتباط نزدیک دولتها و ملتهای مبارز برای تقویت بیش از پیش جبهه ضدامپریالیسم ضروری است.