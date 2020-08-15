صنعت نفت آبادان مشکلات زیادی دارد/ هیچکس حمایت نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سراج جمعهشب در نشست خبری پیش از دیدار با شاهین شهرداری بوشهر با اشاره به اینکه در ۶ بازی گذشته با تیمهایی بازی کردیم که به دنبال کسب سهمیه بودند، اظهار کرد: من به تنهایی نمیتوانم حق صنعت نفت را بگیرم، مقابل سپاهان، شهر خودرو و پیکان متوجه شدیم که یازده نفریم مقابل یک گروه بزرگ که نمیتوانم اسامیشان را بیاورم.
وی با بیان اینکه در این مدت هیچ کس از ما حمایت نکرد، افزود: چرا کسی به دنبال حق ما مقابل شهر خودرو، پیکان و سپاهان نبوده است؟ یک نفر مسئول بیاید کنار من تا مشکلات صنعت نفت را بگویم و بتوانیم حق این تیم را بگیریم.
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با اشاره به اینکه شاهین شهرداری بوشهر گردن کلفت و خوبی است، بیان کرد: به نتایج این تیم دقت نکنید چون آنها یک مربی کار بلد آوردند. در هر صورت ما محکوم به برد هستیم و در بازیهای باقیمانده برای دل خودمان بازی میکنیم.
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از هواداران این تیم به علت کسب نتایج ضعیف در هفتههای گذشته عذرخواهی کرد و گفت: انتظار ما آسیایی شدن بود اما مشکلات زیادی داشتیم که به علت تقویت نشدن در نیمفصل نتوانستیم با تمام قدرت وارد مسابقات شویم.
به گزارش خبرنگار مهر، بازی تیمهای صنعت نفت آبادان و شاهین شهرداری بوشهر در هفته بیست و نهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه امشب در ورزشگاه تختی آبادان آغاز میشود.
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان هم اکنون با ۳۸ امتیاز در مکان هفتم جدول ردهبندی قرار دارد.
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