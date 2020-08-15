۸۳۸ نفر قربانی کرونا در استان البرز/ مرگ ۱۰ نفر طی ۲۴ ساعت

دکتر مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۸ نفر با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستانهای استان البرز بستری شدند، اظهار کرد: طی همین بازه زمانی خوشبختانه ۷۹ بیمار ترخیصی از مراکز درمانی استان داشتهایم و این نشان میدهد که در شبانه روز گذشته تعداد بیماران بهبود یافته بیشتر از آمار بستریهای جدید بوده است.
وی با اشاره به اینکه در شبانه روز گذشته ۱۰ نفر از هم استانیهای عزیز را در اثر ابتلاء به کرونا از دست دادهایم، گفت: آمار جانباختگان کووید ۱۹ در البرز به ۸۳۸ نفر رسیده است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان البرز گفت: در حال حاضر ۴۷۹ نفر بیمار مشکوک و قطعی به کرونا در بیمارستانهای استان بستری هستند.
وی تاکید کرد: در مجموع تعداد بیماران مشکوک و قطعی مبتلا به کووید -۱۹ از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون در البرز بالغ بر ۱۳ هزار و ۹۷۳ نفر بوده است.
بابایی افزود: تاکنون تست ۱۲ هزار و ۶۴۸ نفر در استان البرز به صورت قطعی مثبت شده است.
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