اعضا مجمع و هیات مدیره باشگاه شهدای الوند همدان مشخص شدند

به گزارش خبرنگارمهر، اعضا مجمع باشگاه شهدای الوند همدان را دکتر بهروز مردای ( استاندارهمدان)، حجت الله السلام محمدی (نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان )، دکترعلی آقامحمدی ( عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس اتحادیه شورای مرکزی اتحادیه باشگاه های کشور)، مهندس میرولد (مدیرعامل صندوق بازنشستگی صنایع فولاد و رئیس هیات مدیره بانک پاسارگاد)، حمیدرضا حاج بابایی و ابراهیم کارخانه ای ( نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ) و محمد کاظم اولیایی (عضو هیات موسس شورای مرکزی اتحادیه فوتبال و رئیس هیات فوتبال کارگری کشور) تشکیل خواهند داد.

همچنین اعضا مجمع باشگاه همچنین علی رغبتی ( معاون رئیس سازمان تربیت بدنی و عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال)، احمد رستنده ( مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان )، محمد کاظم اولیایی، دکتر علی یلفانی ( استاد دانشگاه ) و مدیر کل تربیت بدنی استان همدان را به عنوان اعضا هیات مدیره باشگاه منصوب کردند.

هیات مدیره باشگاه شهدای الوند همدان در نخستین گام محمد کاظم اولیایی را به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه انتخاب کرد. برخلاف اعلام قبلی روابط عمومی تربیت بدنی استان همدان کیومرث هاشمی معاون رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی در مجمع عمومی باشگاه شهدای الوند همدان جایی ندارد.