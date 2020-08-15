نیاز سازمان آتش نشانی به ۲ هزار نیروی عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه مراسم افتتاح ایستگاه آتش نشانی شهر تهران با اشاره به اهمیت سازمان آتش نشانی که نیاز به آن در حادثه پلاسکو به خوبی احساس شد، گفت: در این دوره از شورا به این موضوع توجه بیشتری شد بیش از ۱۵۰ مرکز آتش نشانی در تهران در نظر گرفته‌ایم و باید نیروهای آتش نشانی به ۷ هزار نفر برسند.

وی ادامه داد: امروز حدود ۱۳۰ ایستگاه آتش نشانی داریم که با حدود ۵ هزار نفر نیرو عملیات انجام می‌دهند.

هاشمی اظهار داشت: از نظر تأمین تجهیزات آتش نشانی کارهای زیادی لازم بود که انجام شود و به همین دلیل در زمانی که هنوز ارز گران نشده بود تعداد زیادی از تجهیزات مورد نیاز را خریداری کردیم.

وی با اشاره به تمرکز زیاد پرسنل در شهرداری ابراز داشت: آتش نشانی که از سازمان‌های شهرداری محسوب می‌شود برای جذب نیرو ابتدا مجبور شد تا ثابت کند نیروهایش زیاد نیست و به تازگی اجازه جذب ۲۰۰ نیروی دیگر را هم گرفته است.