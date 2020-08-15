۲ مطب دندانپزشکی بدون مجوز در تاکستان پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی در خصوص اهمیت بهداشت عمومی در جامعه گفت: در راستای حفظ حقوق شهروندی و حقوق عامه در حوزه بهداشت عمومی، نظارت و بازرسی‌ها با تشکیل کارگروه بازدید و نظارت از مراکز توزیع کالا و خدمات بهداشتی آغاز شده است.

وی با اشاره به گذشت یک ماه از زمان تشکیل کارگروه بهداشتی در دادستانی شهرستان تاکستان افزود: با حضور عوامل ناجا، مرکز بهداشت و نمایندگان دادستانی از صنوف مختلف بازدید شد و دو مطب دندانپزشکی بدون مجوز، یک واحد نانوایی و یک واحد قلیان سرای متخلف پلمب شد.

این مقام قضائی تصریح کرد: بازدیدهای این کارگروه به طور مستمر ادامه دارد و با متخلفان عرصه بهداشت عمومی به شدت برخورد خواهد شد.

