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۲۵ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۳۲

دادستان تاکستان:

۲ مطب دندانپزشکی بدون مجوز در تاکستان پلمب شد

۲ مطب دندانپزشکی بدون مجوز در تاکستان پلمب شد

قزوین- دادستان عمومی و انقلاب تاکستان از پلمب تعدادی از واحدهای صنفی بدون مجوز و دو واحد دندانپزشکی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی در خصوص اهمیت بهداشت عمومی در جامعه گفت: در راستای حفظ حقوق شهروندی و حقوق عامه در حوزه بهداشت عمومی، نظارت و بازرسی‌ها با تشکیل کارگروه بازدید و نظارت از مراکز توزیع کالا و خدمات بهداشتی آغاز شده است.

وی با اشاره به گذشت یک ماه از زمان تشکیل کارگروه بهداشتی در دادستانی شهرستان تاکستان افزود: با حضور عوامل ناجا، مرکز بهداشت و نمایندگان دادستانی از صنوف مختلف بازدید شد و دو مطب دندانپزشکی بدون مجوز، یک واحد نانوایی و یک واحد قلیان سرای متخلف پلمب شد.

این مقام قضائی تصریح کرد: بازدیدهای این کارگروه به طور مستمر ادامه دارد و با متخلفان عرصه بهداشت عمومی به شدت برخورد خواهد شد.
 

کد مطلب 4998592

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