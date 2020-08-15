۳۵۰۰ راننده ایلامی از تسهیلات کرونا بهره مند شدند

محمد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه هزار و ۵۰۰ نفر از فعالان بخش حمل و نقل جادهای شامل رانندگان و شرکتهای حمل و نقل تاکنون برای وام کرونا در سامانه کارا ثبت نام کردهاند.
وی با بیان این مطلب افزود: از این تعداد بیش از هزار و ۵۳۱ راننده تسهیلات کرونا را دریافت کردهاند و هزار و ۶۷۰ نفر دیگر در دست بررسی بانکهای عامل هستند.
وی گفت: وام شش میلیون تومانی برای رانندگان بین شهری و وام ۱۲ میلیون تومانی برای شاغلان در شرکتهای حمل و نقل با سود ۱۲ درصد و باز پرداخت ۲۴ ماهه در نظر گرفته شده است.
حسنی افزود: بیش از شش هزار و ۹۹۴ راننده بر اساس کارت هوشمند درحال حاضر در بخش حمل ونقل جادهای بار و مسافر بطور مستقیم فعالیت دارند.
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