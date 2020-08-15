کارمندان تیک تاک از ترامپ شکایت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا هر گونه تعامل مالی با تیک تاک در ایالات متحده ممنوع است و این مساله باعث خواهد شد تا کارمندان تیک تاک در آمریکا شغل خود را از دست بدهند.

به همین علت، مدیران و کارمندان تیک تاک در اندیشه به دادگاه کشیدن رئیس جمهور آمریکا هستند و می‌خواهند از این طریق جلوی عملیاتی شدن فرمان اجرایی ترامپ را بگیرند و مشاغل خود را در ایالات متحده حفظ کنند.

پیش از این مدیران ارشد تیک تاک شکایت دیگری را بر علیه دونالد ترامپ تقدیم دستگاه قضائی آمریکا کرده بودند و این تصمیم را غیرقانونی قلمداد کرده بود. ترامپ اصرار دارد که تیک تاک تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب شده و باید به یک شرکت آمریکایی فروخته شود. این در حالی است که سازمان جاسوسی سیا هرگونه انتقال اطلاعات خصوصی کاربران تیک تاک به دولت چین را رد کرده است.

به نظر می‌رسد اگر کاخ سفید بر تصمیم خود در مورد غیرقانونی بودن پرداخت حقوق به کارکنان تیک تاک اصرار کند، چاره‌ای جز فروش این شرکت توسط بایت دنس مالک آن به شرکت‌هایی همچون مایکروسافت یا توئیتر باقی نماند.