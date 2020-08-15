کاهش ۵ درجه ای دما در گلستان/ناپایداری هوا تا آخر هفته ادامه دارد

ارازمحمد قرنجیک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ناپایداری هوا در گلستان از روز گذشته (جمعه) آغاز شده و طبق الگوهای هواشناسی این وضعیت تا پایان هفته به تناوب ادامه خواهد داشت.

وی افزود: افزایش ابر، رگبارهای پراکنده و نقطه ای، وقوع رعد وبرق، وزش باد نسبتاً شدید از پیامدهای این سامانه است.

قرنجیک با بیان این که دمای هوا هم بین سه الی پنج درجه کاهش خواهد یافت، ادامه داد: بارش ها در نواحی در کوهستانی قابل ملاحظه بوده و احتمال طغیان رودخانه ها وجود دارد لذا مردم از نزدیک شدن به رودخانه ها خودداری کنند.

وی گفت: با توجه به وزش باد شدید، احتمال آسیب به تاسیسات با استحکام پایین هم دور از انتظار نیست لذا بررسی وضعیت استحکامی و انجام امور تمهیدانه ضروری است.