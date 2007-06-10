حرف های ناگفته بسیاری دارم / برای مدیرعامل جدید آرزوی موفقیت می کنم

محمدحسن انصاریفرد پس از اعلام استعفای رسمی اش به اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: هفته آینده باشگاه را تحویل مدیران جدید می دهم و برای آنها آرزوی موفقیت در اداره امور باشگاه پرسپولیس را دارم.

وی ادامه داد: هرگز منافع خودم را برای بازگشت به تیم در نظر نگرفته ام و به خاطر احترام به صحبتهای مسئولان سازمان، مخالفت هیات مدیره با استعفایم و به دلیل احترام به نظر هوادارن به تیم بازگشتم.

مدیرعامل مستعفی باشگاه پرسپولیس همچنین تاکید کرد: نخواستم از بار مسئولیت شانه خالی کنم. با توجه به اینکه در این مدت هم حمایت نشده ام ناگفته های زیادی دارم اما بازهم بازگو نمی کنم.

وی اضافه کرد: برای مدیران آینده تیم آرزوی موفقیت می کنم زیرا موفقیت آنها در برنامه هایشان باعث موفقیت تیم پرسپولیس خواهد شد.

انصاریفرد در ادامه افزود: از زمانیکه بازگشتم تیم یک میلیارد به بازیکنان و کادر فنی بدهی داشت و می دانستم به علت تغییرات در هیات مدیره امکان درآمدزایی از اسپانسرهای خصوصی وجود ندارد. با این حال در این مدت برای پرداخت مطالبات بازیکنان و کادر فنی کمکی به من نشد و هنوز هم مشخص نیست سهم باشگاه پرسپولیس از ترانسفر اولادی چه زمانی خواهد رسید و این بدهی ها چه زمانی پرداخت شود.

وی ادامه داد: قرار است عملکرد من از سوی اعضای هیات مدیره مورد بررسی قرار گیرد در حالیکه در مدتی که 13 روز در پرسپولیس نبودم بهترین زمان برای انجام این کار بود.

محمدحسن انصاریفرد در پایان گفت : اگر در این مدت کم و کاستی در باشگاه پرسپولیس وجود داشت از هواداران عذرخواهی می کنم .