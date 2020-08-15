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۲۵ مرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۰۴

مدیرکل هواشناسی استان تهران:

کاهش دما برای استان تهران پیش‌بینی می شود

کاهش دما برای استان تهران پیش‌بینی می شود

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: کاهش ۳ تا ۵ درجه ای دما در این استان مورد انتظار است.

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی هفته جاری افت ۳ تا ۵ درجه‌ای دما مورد انتظار است.

وی با بیان اینکه برای عصر امروز شنبه وزش باد مورد پیش بینی قرار گرفته است گفت: این وزش باد برای روز دوشنبه نیز به نسبت شدیدتر مورد انتظار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران بیان داشت: برای امروز و دوشنبه احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات نیز وجود دارد.

جلالی افزود: در شبانه‌روز گذشته ورامین با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس گرم‌ترین و فیروزکوه با کمینه دمای ۱۴ درجه سلسیوس سردترین شهر استان تهران گزارش شده است.

وی در ادامه عنوان داشت: هوای امروز استان تهران در حداکثر دما ۳۸ درجه و در حداقل دما ۲۳ درجه خواهد بود.

کد مطلب 4998626

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