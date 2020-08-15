مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشههای هواشناسی هفته جاری افت ۳ تا ۵ درجهای دما مورد انتظار است.
وی با بیان اینکه برای عصر امروز شنبه وزش باد مورد پیش بینی قرار گرفته است گفت: این وزش باد برای روز دوشنبه نیز به نسبت شدیدتر مورد انتظار خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان تهران بیان داشت: برای امروز و دوشنبه احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات نیز وجود دارد.
جلالی افزود: در شبانهروز گذشته ورامین با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس گرمترین و فیروزکوه با کمینه دمای ۱۴ درجه سلسیوس سردترین شهر استان تهران گزارش شده است.
وی در ادامه عنوان داشت: هوای امروز استان تهران در حداکثر دما ۳۸ درجه و در حداقل دما ۲۳ درجه خواهد بود.
نظر شما