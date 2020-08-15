۶ باب خانه عالم توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه زنجان ساخته شد

حجت الاسلام سعید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت خانههای عالم در استان زنجان اشاره کرد و گفت: این استان در زمینه خانههای عالم که روحانی با خانواده مستقر میباشد وضعیت خوبی دارد.
وی اظهار کرد: وجود روحانی در خانه عالم باعث آبادانی در روستاها میشود و مشکل اساسی ما این است که در خانههای عالمی است که روحانی وجود ندارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، با بیان اینکه چند خانه عالم در دست ساخت توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان است، گفت: خانههای عالم در استان ساماندهی میشود.
احمدی تاکید کرد: رویکرد ما در ایجاد خانههای عالم مردمی سازی است و مردم درست کنند و پای کار باشند و در بحث تعمیر و تجهیز آن کمک کنند.
وی گفت: ۶ خانه عالم توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان زنجان ساخته شده و تبلیغات اسلامی استان هم تجهیز کرده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، با بیان اینکه اعتبارات عمرانی تبلیغات اسلامی استان زنجان زیاد نیست، تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ خانه عالم در زنجان وجود دارد.
احمدی یاد آورشد: اولویت احداث خانه عالم با روستاهایی است که بالای ۲۰۰ خانوار جمعیت دارند و در این میان احداث خانه عالم در روستاها بر اساس اولویت بوده و باید در خانه عالم روحانی هم مستقر باشد.
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