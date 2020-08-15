لزوم توجه به نکات کاربردی درصورت برگزاری دورهمی درایام شیوع کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، طبق صحبت‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان ۸۵ درصد انتقال ویروس کرونا در این استان ناشی از مراودات درون خانوادگی از جمله برگزاری مهمانی‌های خانگی و رعایت نکردن فاصله‌گذاری اجتماعی در این گونه مراسم است.

حال با توجه به این واقعیت و از آنجا که همدان از وضعیت هشدار شیوع کرونا خارج شده لزوم توجه به نکات کاربردی در صورت برگزاری دورهمی در ایام شیوع کرونا ضرورت دارد.

بر همین اساس بهتر است جمع بزرگ تشکیل ندهیم و به این نکته توجه داشته باشیم که در بیشترین حالت افراد جمع شده در زیر یک سقف از عدد انگشتان ۲ دست بیشتر نباشد.

همچنین حداکثر حضور ما در دوران کرونا در یک جمع باید محدود به دورهمی های کوچک خانوادگی باشد و سعی کنیم مدت دید و بازدیدهایمان طولانی نشود.

در این فیلم به برخی نکات ضروری اشاره شده است.